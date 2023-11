Durante la jornada, JC Rodríguez realizó sus descargos en contra de la exdiputada Andrea Molina por su aparición en unos cuestionados audios que se investigan en torno a Factop, empresa que se dedicaba a la compraventa de facturas o cheques rápidos.



Cabe destacar que una investigación de Ciper reveló que el factoring, liderado por el empresario Daniel Sauer, ayudaba a distintas personas a conseguir dinero rápido, lo cual está siendo investigado por la Fiscalía. Según el medio mencionado, Molina tenía operaciones que suman los 7 mil 539 millones de pesos.



Así mismo, dieron a conocer que el nombre de la política aparece en 457 documentos y sus últimas transacciones a la firma fueron en mayo de 2023, justo antes de que Factop reconociera estar con problemas y solicitará su reorganización ante la justicia.



JC Rodríguez se lanza con todo contra Andrea Molina



“Disculpen que tire el limón a la herida, pero aquí la gravedad es que Andrea Molina empieza a pedir plata cuando era diputada. El abogado dice ‘como a todos los chilenos, el banco no le da plata’. Entonces, ¿un diputado de la República no tiene el papeleo para que un banco le dé plata? Déjense de reírse de la gente y de los chilenos. Paren el... de verdad paren”, mencionó molesto en Contigo en la Mañana.



Luego señaló que “cualquier chileno informado lo sabe. ¿Cómo no va a tener papel o en los bancos ya no les prestan plata a los diputados? Ella era diputada, empieza a pedirle plata a estos factoring vinculados a algunos sectores políticos, y después cuando salen elegidos quedan con una deuda. Y no sólo de plata, entonces esto es muy grave. Lo que se está destapando es muy importante. Más allá de la plata, es muy grave dónde consiguen la plata y quienes se la pasan”.