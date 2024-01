Caso Anahí Espíndola: hallazgo en mall causó alerta de Carabineros

Durante la tarde de ayer, un hallazgo en el mall de Reñaca, Viña del Mar movilizó a Carabineros, en el séptimo día de búsqueda de la joven de 22 años Anahí Espíndola, quien desapareció tras asistir a su gimnasio. Recordemos que hasta el momento se tiene a disposición las grabaciones de las cámaras de seguridad de las calles aledañas al lugar donde entrenaba y se le vió conversando con una misteriosa mujer.



Cabe mencionar que tanto la familia de Anahí, como sus amigos y trabajadoras del gimnasio al que asistía se dirigeron a un cuartel de la PDI para entregar declaración y poner a disposición de la Policía los antecedentes necesarios para avanzar con el caso. Según señaló CHV noticias, las funcionarias del centro de entrenamiento contaron que la joven se comportó de manera normal durante ese día y que se le vio en varias ocasiones escribiendo en su celular.



¿Qué encontró Carabineros y qué tiene que ver con Anahí?



La administración del Mall Plaza Reñaca, le dió aviso a Carabineros que habían encontrado ropa tirada en el baño de mujeres del recinto, situación que asociaron con Anahí Espíndola. “Ellos vinieron y sacaron las cosas, para analizarlas considerando el caso de la chica desaparecida”, declaró Maurisette Morel, administradora del centro comercial, a 24 Horas.



Bajo esta misma línea, el personal policial se llevó la ropa que estaba en este lugar, pero hasta el momento no han informado si las prendas le pertenecen a Anahí o tienen algo que ver con el caso que tiene a todo el país conmocionado e intrigado. Recordemos que la Fiscal y PDI han movilizado un plan de búsqueda por cielo, mar y tierra.



Por otro lado, el prefecto Guillermo Gálvez llamó a no realizar pitanzas sobre esta desaparición. "No aprovecharse de la situación para estar haciendo algún tipo de pitanza o juego. No se aprovechen (...) diciendo que la han visto en algún lugar u otro, ya que eso solo entorpece la investigación", dijo.