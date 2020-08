Caso Ámbar: Canal 13 afirmó que "no rompió ningún protocolo" y respaldo a su perito

La fiscal anunció que iba a realizar una denuncia señalando que la acción cometida fue de una "irresponsabilidad tremenda".

Una inquietante polémica surgió en medio de las pericias tras encontrar el cuerpo sin vida de la joven Ámbar Cornejo en Villa Alemana, ya que la fiscal María José Bowen acusó a Francisco Pulgar de hacerse pasar por perito para ingresar a la casa de la madre de la joven, esto mientras realizaba un despacho para el "Bienvenidos".

La fiscal, anunció que iba a realizar una denuncia por esto y criticó el accionar de Canal 13, señalando que le parece de una "irresponsabilidad tremenda".

Desde la estación emitieron el siguiente comunicado al respecto:

"El perito forense Francisco Pulgar no entró a la casa del padrastro de la adolescente, sino que a la casa de la madre del imputado, María Inés Pérez, invitado por ella, quien quiso darle su testimonio. Cabe destacar que dicha casa no estaba cercada ni tenía restricción de acceso, por lo que el perito forense no rompió ningún protocolo al entrar a ella. Asimismo, tampoco mintió respecto a su rol y en ningún caso se hizo pasar por funcionario de la PDI", sostuvieron.

Te puede interesar: Caso Ámbar: Fiscal lanzó una dura acusación contra el perito del matinal "Bienvenidos"

Luego, complementaron: "Hay que mencionar que toda la conversación que tuvo el perito forense con la mencionada mujer y su ingreso a la casa no fue registrado por las cámaras de nuestro programa, lo cual demuestra los cuidados que ha tomado "Bienvenidos" por informar sobre este caso. En efecto, si bien fuimos invitados a ingresar con cámaras a la casa, Canal 13 optó por no hacerlo".

Finalmente, hicieron énfasis "en que en nuestra labor informativa siempre se respetan los procedimientos policiales de cada caso y jamás ha sido el interés saltárselos o pasarlos a llevar. Todo el trabajo de nuestra casa televisiva se hace en función del rigor de las normas y las leyes establecidas".