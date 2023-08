Carter salió en defensa de funcionario que dejó “bomba” y se lanzó contra Daniel Jadue

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, habló por primera vez tras la detención de un funcionario de su municipalidad que dejó un artefacto explosivo en medio de la vía pública.

Las primeras informaciones indicaban que el trabajador le mintió a Carabineros cuando fue sorprendido y además habría culpado a otra persona. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales y lo delataron.

El día miércoles, en el concejo municipal, el jefe comunal relató lo sucedido y afirmó que todo salió a la luz tras la llamada de una dirigenta local que denunció a su vecino por tener “un artefacto decorativo al interior de su vivienda” y que “eventualmente podía ser una bomba”.

“El artefacto provocó pánico en el barrio y la señora le pidió a uno de los patrulleros que se hiciera cargo”, señaló Carter.

En ese momento, fue que el funcionario habría tomado la mala decisión de llevar el objeto a una plaza y no llamar a Carabineros.

A pesar de que Carter, decidió despedir al trabajador que quedó en libertad tras la formalización, el edil destacó que se trataba de “un funcionario con una hoja de vida intachable, hombre de familia muy respetable, inmigrante venezolano, que no había cometido nunca un error, y que no tiene que ver con manejar una bomba, fabricarla o usarla para efectos políticos”.

Rodolfo Carter descargó toda su furia

Rodolfo Carter, luego de su defensa hacia el trabajador, se encargó de disparar sus dardos a todos aquellos quienes lo cuestionaron.

“Hemos sido testigo de un festival de acusaciones claramente mal intencionadas, donde no hay TNT, pólvora, simplemente tenemos un artefacto de práctica de la Fuerza Aérea de los años 70 y que no tiene riesgo explosivo. Lo que no implica que no haya una responsabilidad, porque es un artefacto de guerra, pero bomba no hubo nunca”, lanzó.

“Algunas personas que se dedicaron a hablar que prácticamente estábamos frente a un ataque de Al Qaeda. En esta municipalidad no practicamos ninguna actividad contraria a la ley, no hay entrenamiento paramilitar”, añadió.

El alcalde de la Florida también le dedicó algunas palabras a quienes comenzaron a entregar teorías sobre el suceso: “Afortunadamente son tan ridículos, tan estúpidos, que la opinión pública no los siguió”.

Finalmente, comentó los dichos de Daniel Jadue, edil de Recoleta, quien fue uno de los primeros en salir a cuestionarlo a través de redes sociales.

“Lo de Jadue no vale ni siquiera la pena contestar. El señor Jadue que tiene todos los procesos abiertos, donde la Fiscalía se le pierden los audios de interceptación telefónica de su propio caso... es el diablo vendiendo cruces, no vale ni siquiera la pena contestarle a una persona como él”, disparó Carter.

Los cuestionamientos de Jadue