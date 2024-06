Carta combativa: revelan escrito de Daniel Jadue desde la cárcel

Durante la tarde de ayer se permitieron las visitas para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue quien se encuentra en prisión preventiva mientras se le investigan los delitos de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al Fisco y delito concursal en el caso farmacias populares. Recordemos que Jadue esta en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

Recordemos que tras su detención, el miembro del Partido Comunista escribió en su cuenta de Twitter. "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!" redactó, así mismo sus partidarios han insistido en una persecución política.

¿Qué escribió Jadue?

El político inició la carta dirigiéndoselo a sus “compañeros y compañeras, amigos y amigas”. Sobre la mismo aseguró que lo que estaba viviendo era un “trance” y que ya estaba preparado para futuras “batallas”. “Agradezco de corazón la solidaridad y el cariño que me dan la fuerza resistir este trance. Estoy tranquilo, de pie, y listo para las batallas que vendrán” redactó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Es inocente. Esto es una sucia movida política, de parte de las cadenas de farmacias"; "Soy un convencido que UD. Está limpio, la derecha utilizará todo los medios que pueda comprar el dinero para bajarlo. Un fuerte abrazo, cuando salga será más grande!!!"; "Fuerza Daniel !!" fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

Por otro lado, la diputada del partido comunista Carmen Hertz aseguró que la medida de prisión fue desmedida. “Un despropósito absoluto decretar prisión preventiva para @danieljadue la persecución política y el acoso son evidentes #todossomosJadue” escribió Hertz al darse a conocer la noticia lo cual ha generado diversas polémicas, sobre todo en quienes apoyan la medida judicial.

Te puede interesar: Juan Manuel Astorga se lanza con todo en contra de Carmen Hertz: “¡Basta ya!”