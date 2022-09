Carolina Tohá exigió disculpas públicas a Katherine Martorell tras sus dichos en Sin Filtros

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, le exigió a Katherine Martorell que se retracte públicamente por sus declaraciones en el programa “Sin Filtros”, donde afirmó que el Presidente Gabriel Boric habría estado enterado de la investigación del FBI que implicaría a la exJefa de asesores, Lucía Dammert, lo cual fue desmentido por el Gobierno.

Carolina Tohá.

A través del presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, la vicepresidenta le informó de la molestia que existe por los dichos de Martorell en el programa de TV+. En una carta escrita que Tohá le envió a Chahuán, señaló que “quisiera expresar nuestra molestia por las declaraciones emitidas por la militante de RN y exsubsecretaria en el programa Sin Filtro el 15 de septiembre (...) Rechazamos enérgicamente su actuar y la ofensa que representa involucrar al Presidente Gabriel Boric Font en situaciones de esa gravedad”.

“Le hacemos presente el daño que sus dichos generan en la convivencia democrática de nuestro país. Dado lo anterior, solicitamos a usted que la autora de estas declaraciones se retracte públicamente” mencionó la ministra de acuerdo a lo informado por La Tercera.

“El Presidente Gabriel Boric sí sabía que Lucía Dammert iba a dar esta declaración como testigo, él sabía perfectamente que esto iba a ocurrir, y sabía incluso antes de nombrarla. En ese entonces, cuando él supo, el señor García ya estaba privado de libertad por todos estos casos que se relacionan con secuestro, información de droga y, nada más ni nada menos, que con el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán. Ella estaba en el centro de toda la información que tiene un país, estaba en La Moneda, esto es gravísimo”, afirmó la exministra en el espacio político.

Martorell se refirió a la carta mencionando que “soy mayor de edad, por lo que lamento que la ministra no me haya contactado directamente. Como le escribió al presidente de RN, será él quien responda”. A lo que Chahuán salió a su defensa diciendo, “me parece delicado desde el punto de vista que es parte de una práctica de la cancelación que yo creo que es muy compleja en los regímenes democráticos donde no tiene que haber límite a la libertad de expresión”.

“Al darme por enterado de esta molestia conversé con Katherine Martorell para saber de qué se trataba el asunto. Y ella había hecho una declaración en el programa cuando no había versión oficial del gobierno y solo explicó el contenido de una publicación”, agregó. “Ella es una extraordinaria militante y solamente hizo una opinión política respecto de un reportaje” y que “es muy complejo que se instale una censura previa, donde tienen el derecho de opinar”, cerró el presidente de RN.