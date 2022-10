Carolina Tohá defendió la llegada de exconvencionales al Gobierno

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, defendió la incorporación de dos exconvencionales a su cartera, Constanza Schönhaut (Convergencia Social) y César Valenzuela (Partido Socialista). La autoridad conversó esta semana con el matinal Tu Día de Canal 13, donde abordaron la controversia que generó esta entrada al Gobierno.

Esto a raíz de un tweet del Senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, que criticó esta situación, “ya ni siquiera me causa molestia. Es lo que dijimos antes. Tenían precontratos con el Gobierno de Chile y van a ir entrando uno a uno con sueldos millonarios después del “fiasco al que nos sometieron” (con respecto a la exConvención). Me da pena que el Gobierno no haya entendido nada de nada”, escribió.

“La gestión del gobierno se juzga por sus resultados, por los servicios que le entrega a la gente, por la respuesta que da ante los problemas. Y no corresponde transformar en un tema de opinión parlamentaria los asesores de los ministros. Yo jamás me permitiría ir a decirle a un parlamentario cuáles son los asesores que tiene”, aseguró Tohá.

Ante las consultas de Polo Ramírez acerca de las críticas que hizo el Presidente Gabriel Boric durante su campaña acerca de los pitutos y los amiguismos, la ministra del Interior le respondió: “¿Por qué amiguismo?, perdón es que no corresponde Polo. Constanza Schönhaut y César Valenzuela son líderes políticos por su propio peso, son personas competentes, no están ahí por ser amigos de nadie. De hecho, no son amigos míos ninguno de los dos”.

“Los cargos públicos están para prestar un servicio, los tienen que tener personas competentes, los tienen que tener en virtud de sus capacidades profesionales, y no de sus amiguismos, no de favores que le deban a nadie. Estas dos personas están en el Ministerio del Interior por esa razón, ninguno es amigo mío y no le estoy pagando favores a nadie”, agregó.

“Me importa que las personas sean competentes, que sean serias y comprometidas y que tengan espíritu de servicio. Eso quiere decir que entran al Ministerio del Interior para hacer su trabajo y no para hacer otra cosa. No para transformarse en candidato, ni para hacerle favores a algún parlamentario ni para cumplir una cuota sino para aportar que el ministerio tiene. De esa manera se han reclutado a todas las personas que he convocado”, finalizó.