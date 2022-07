Carolina Tohá culpó a la izquierda radical de poner en duda el triunfo del "Apruebo"

La exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, conversó con Radio Futuro sobre el plebiscito de salida del 4 de septiembre , donde aprovechó de lanzar una serie de críticas en contra de la centro-izquierda y la “izquierda más radical”, en medio de las opiniones opuestas en ambos sectores sobre la propuesta de nueva Constitución.

“Me revuelve todo”, fue lo primero que dijo la exmilitante del PPD, al iniciar el diálogo que versó sobre las figuras de centro-izquierda, principalmente de la DC, que respaldarán la opción Rechazo.

Sobre dicha frase, explicó que “significa que durante el debate de la Constitución se generó una pérdida de foco muy grande. A estas instancias se llegó producto de un estallido social debido a demandas de la ciudadanía válidas”.

En esa línea, afirmó que “durante el discurso del debate se concentró en materias innecesarias de debatir, se enfocaron en ideas sobre las posturas a votar, extremar las posturas y se perdió la cohesión de las propuestas institucionales“.

“Entonces yo planteo que hay que elegir el 4 de septiembre y ver, si este texto presenta buenos cambios la gente de izquierda deberíamos aprobar, y si por el contrario hay cosas que mejorar, los otros sectores deberían ayudar a mejorar aquello. Mi crítica no es solo a la centro izquierda sino que a la izquierda radical. La izquierda más radical se ha dado gustitos y pone en riesgo el Apruebo“, remarcó la también exministra.

La ex edil de Santiago también se refirió a las posturas de los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei frente al plebiscito de salida. El primero no hizo explícita su opción, mientras que Frei respaldó a quienes rechazarán el texto constitucional.

“Una minoría de la DC está por el rechazo, pero la mayoría por el Apruebo“, subrayó la exdiputada. “Hay que escuchar las aprensiones y las dudas. Este texto tiene demasiados avances. Todos los temas que están en el nuevo texto se discutieron cuando yo fui parlamentaria. Renunciar a la posibilidad de avanzar es un error gigantesco, pero también es válido rescatar las dudas. Debemos estar resueltos a cambiar y mejorar”.

Respecto a la misiva del expresidente Lagos, la ex edil comentó que “creo que él siente una gran frustración del proceso porque no ha logrado avanzar y ser un encuentro institucional. Esa frustración de que aún no se logra él lo traduce como una exigencia a los partidos políticos que mejoren su oferta para mejorar la constitución”.

Pese a lo anterior, indicó que “no sabemos cómo el expresidente Lagos va a votar. El Apruebo nos trae un avance muy importante con defectos, pero que podemos corregir. Yo creo que el expresidente Lagos va a tomar la decisión del Apruebo“.