Carmen Hertz trató de insolente a Gonzalo Feíto por recordar el paso de su marido por las AFP

“¡Guarde silencio! ¡Tontorrón insolente de los fake news y del matonaje político!”, lanzó la maleducada diputada de la República.

Un duro round tuitero se generó durante las últimas horas a través de redes sociales, luego que Gonzalo Feíto criticó a la diputada del PC, Carmen Hertz, tras recordarle la participación de su marido, Manuel Riesco, en el sistema de AFP.

La discusión inició a propósito de las declaraciones del cantante Óscar Andrade, quien el pasado jueves participó en el programa Sin Filtros (SF) de Canal Vive, donde anunció que votará por la opción Rechazo a la nueva Constitución.

Su afirmación causó revuelo dado que el galardonado artista fue opositor a la dictadura de Augusto Pinochet, debiendo radicarse en Alemania luego de ser censurado por interpretar canciones de Patricio Manns y Violeta Parra.

“Yo soy parte del Rechazo (…) Soy partidario de la civilización, y con todo el respeto que me merece el indigenismo, ni las plantas son tan hueonas (sic) para querer volver a las raíces”, afirmó en la instancia, causando la inmediata respuesta de otros artistas, como el ex prisionero Claudio Narea.

Ante esto, la diputada decidió intervenir con una dura alusión no sólo a Andrade, sino a los medios de comunicación. “Resulta grotesco como medios hegemonizados por la derecha buscan “rastrojos” de centro izquierda o cantantes de dudosa calidad que jamás han representado a nadie para mostrarlos como “figuras” que han girado hacia el Rechazo. Les dedican portadas y páginas, ¡PATÉTICOS!”, expresó mediante su cuenta de Twitter.

Tras viralizarse su opinión, el animador del programa decidió burlarse de la parlamentaria, indicándole el siguiente mensaje: “Saludos a su marido y su emprendimiento en las AFP”.

La abogada respondió con todo la actitud del ex notero de CQC. “¡Guarde silencio! ¡Tontorrón insolente de los fake news y del matonaje político!”.

El conductor de Sin Filtros aprovechó el impasse que protagonizaron en el espacio político el vocero del movimiento “Con mi plata no”, Francisco Orrego, y el economista y militante del PC, Manuel Riesco, esposo de Hertz.

En el programa, Orrego acusó directamente a Riesco, indicándole que “(Usted) fue directivo de la AFP Futuro, la cual perdió casi el 70% de sus afiliados. No solo fue parte del negocio, sino que llevó a la debacle total a una AFP. Ahora no se acuerda… qué bueno, qué bueno”, recoge una nota de The Clinic.

Luego de que Feíto le pidiera al abogado de “Con mi plata no” explicar sus dichos, este declaró que “él (Riesco) fue parte del directorio de la AFP Futuro, empresa que perdió el 70% de sus cotizantes. Después tuvo que ser vendida por su administración. Entonces criticamos a las administradoras cuando fuimos parte. Chuta”.

Interpelado por el conductor a replicar, Riesco prefirió abstenerse. “Mire… sabe, yo no voy a contestar este tipo de cosas. Porque para qué… Si la gente sabe…”, afirmó.

Según datos de un artículo de Tele13, en 2016 el expresidente de la CUT y vocero del movimiento “No+AFP”, Luis Mesina, junto con Manuel Riesco, formaron parte de la AFP Futuro entre los años 1994 y 1996, como miembros del directorio que integró la extinta administradora de fondos de pensiones. AFP Futuro fue fundada en 1988 y la Superintendencia de Pensiones canceló su existencia en 1996. Sus activos se fusionaron con AFP Magister, adquirida en 2004 por AFP PlanVital.