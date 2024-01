La diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, reaccionó al juicio que se está realizando en contra de Cathy Barriga por fraude al fisco y se refirió al regalo que recibió de la exalcaldesa de Maipú durante sus primeros años en el municipio. La parlamentaria recibió una joya Swarovski que se compró con fondos públicos de la municipalidad, junto con otros mil ejemplares de estas joyas.

El collar fue entregado a Hertz en junio de 2018. “Le llegaron a diputados y ministros de Estado, muchos de los cuales consideraron indebida esta situación y los enviaron de vuelta. Entre ellos se encuentra la diputada Carmen Hertz, por ejemplo, quien dice que por su cumpleaños recibió de regalo este collar”, explicó la fiscal Constanza Encina sobre el paradero de estas joyas.

Carmen Hertz devolvió collar que le regaló Barriga



Sobre la polémica compra de estos collares, Encina explicó que Barriga “los guardaba en una caja fuerte en el interior de su oficina. Esos collares, ella los distribuía de la forma en que estimaba conveniente”. Como mencionamos anteriormente, Hertz recibió uno de estos presentes y contó su postura en “X”.



“La cadena, no collar, terminado en una estrella con puntas ( al parecer marca Swarovski) que me fue enviada vía correo por la alcaldesa de Maipú el día 20 de junio de 2018 fue registrado en la plataforma del lobby”, partió diciendo la diputada, quien posteriormente aseguró que no quiso quedarse con este obsequio y aclaró lo que hizo con él.



“A pesar de no ser obligatorio porque el monto era muy inferior a lo que obliga el reglamento. Así mismo fue devuelto en la oficina de parte de dicha municipalidad”, concluyó. Sin embargo, hay varios rostros que no devolvieron los ejemplares y aún se desconoce dónde fueron a parar todos estos regalos realizados con dineros del municipio que tiene un déficit de $30 mil millones.