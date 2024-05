La “barra brava” de Jadue: Carmen Hertz furia por comentarios en contra de partidarios comunistas 

A través de X la diputada Carmen Hertz, reaccionó furia a los comentarios en contra de los adherentes de Daniel Jadue del Partido Comunista, quienes llegaron a Tribunales con banderas apoyando al alcalde de Recoleta quien fue formalizado por cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco de la compra y venta de productos médicos para enfrentar el Covid-19. Hasta el momento el edil niega los cargos en su contra y a acusado un ataque político.

La molestia de Hertz se produjo luego de que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS) trató de “barra” a los partidarios de Jadue. Así mismo, en redes varios comentaron que sus seguidores parecían una “barra brava”. “La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras” fueron las palabras del subsecretario tras el juicio en contra de uno de los rostros más fuerte del comunismo en Chile.

¿Qué lanzó Carmen Hertz?

“Declaración insolente y antojadiza calificar a militantes @PCdeChile que acompañaron Daniel Jadue como ‘barra brava’ ¿Qué se creen?” apuntó la parlamentaria.“Tienen todo el derecho a acompañarlo hasta la plazoleta del Centro de Justicia” añadió sobre las manifestaciones que se vieron en los Tribunales en apoyo de Jadue quien aseguró su total inocencia frente a los cargos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Habría que recordar que no fueron muy respetuosas y conscientes de la separación de poderes las declaraciones altisonantes de autoridades políticas contra el juez Daniel Urrutia en su momento” declaró. A esto se sumaron las palabras de Lautaro Carmona presidente del PC, quien se mostró molesto con las palabras de Monsalve.

“Es una descalificación un poquito gratuita que no me parece que corresponda a una autoridad de gobierno, porque entra a tallar en un tema que tiene complejidad” apuntó Carmona en Radio ADN. “Toda la razón querida Diputada, me representan sus dichos”; “La ciudadanía tiene todo el derecho a manifestar su apoyo”;” Monsalve… el que protege la barra brava de Pancho Malo”, fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver.

Te puede interesar: JC Rodríguez reacciona molesto ante insólita solicitud sobre arresto domiciliario de Cathy Barriga: “me está huev...”