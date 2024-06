Carlos Pinto revela detalle en la personalidad de Hugo Bustamante que lo impactó: "tiene un vacío"

En una entrevista para el matinal de CHV Contigo en la Mañana, Carlos Pinto contó como fue su experiencia al entrevistar al "asesino del tambor" Hugo Bustamante, quien volvió a ser noticia en Chile tras asesinar a la adolescente Ámbar Cornejo y recientemente confesar, para una periodista de Ciper un doble homicidio a mediados de los noventa.

Cabe mencionar que en 2020 Pinto pudo conversar en exclusiva con Bustamante para el programa nocturno Mea Culpa, intancia en que le llamó la atención una característica del asesino. "Como sucede en muchos de estos casos donde el personaje tiene características psicópatas, son muy atrevidos, muy temerarios y les gusta estar en la cornisa, de modo que no fue muy difícil que él accediera a esta entrevista” comentó.

¿Qué dijo Carlos Pinto sobre la personalidad de Bustamante?

“Yo creo que él necesitaba contar esto, pero no desde el punto de vista de un desahogo personal, sino de adquirir algún prestigio entre sus pares, para tener más comodidades y desplazamientos dentro del recinto penal” añadió el conocido comunicador policial quien incluso reveló que el sujeto recordaba con poca claridad los crímenes que había cometido.

Bajo esta misma linea reconoció que “yo me impacté muchísimo cuando estuve con él en la entrevista, porque me encontré con un tipo que tiene un decir bastante fluido, pareciera que tiene algún grado de educación, en consecuencia que su educación es básica, elemental”. Agregando que “no obstante, al parecer tiene una cantidad de viajes por Latinoamérica que le permiten, probablemente, un hablar distinto y mucho más entendible. Eso me impresionó a mí en esa ocasión”.

“Cuando él comete el delito, explica como se da esta relación, pero cuando el delito se consuma, él dice que tiene un vacío, dice haberse enceguecido, no tiene recuerdos de eso y, claramente, está negando la parte más importante, porque eso significa un reconocimiento cabal y una culpabilidad casi intencionada del delito que el cometió” finalizó.

