¡Lo que pudo ser! Carlos Palacios revela íntimas conversaciones con Juan Román Riquelme

En su momento, durante el último mercado de fichajes, Carlos Palacios estuvo bastante tentado a dejar Colo Colo para caer en uno de los equipos grandes de nuestro lado del continente, nos referimos a Boca Juniors. El delantero nacional estuvo bastante cerca de llegar hasta el cuadro Xeneinxe, donde incluso grandes figuras del deporte intentaron convencerlo.

Actualmente, la joya es uno de los ejes de ataque más importante de Colo Colo, siendo uno de los pilares invamovibles por parte de Jorge Almirón. El delantero a marcado goles vitales, tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores, pero su futuro pudo ser completamente distinto en caso de haber llegado al otro lado de la cordillera.

Para muchos, el tener la oportunidad de llegar a Boca Juniors es algo que sería incuestionable, pero en la interna de Colo Colo hicieron hasta lo imposible para mantener a Carlos Palacios en el equipo, al menos durante esta temporada. Pero ahora, el delantero reveló las íntimas conversaciones que tuvo con el presidente del cuadro Xeneinxe, Juan Román Riquelme.

"Fue difícil, fue un momento que yo personalmente no me lo esperaba tampoco en ningún momento. Cuando todo empezó a conversarse y a fluir todo para mí era sorpresivo y a la vez raro porque me tocaba hablar con una persona que admiraba desde chico y que me conversara fue raro", comenzó diciendo el actual delantero de Colo Colo.

Además, Carlos Palacios destacó que, "Juan Román Riquelme fue directo conmigo, desde la primera vez que conversamos me dijo cuál era la intención de él y del club y fue muy directo la verdad. Me decía lo que era Boca, lo que era el Mundo Boca y ahí fuimos conversando y después no se dio y quedó ahí", señaló la joya.