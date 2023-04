Carlos Palacios realizó una potente autocrítica tras marcar su primer gol con Colo Colo

El delantero de Colo Colo, Carlos Palacios, habló con la prensa tras convertir su primer gol con la camiseta de los "albos" ante Santiago City por los cuartos de final de la fase regional de la Copa Chile 2023, donde consideró que todavía tiene mucho que mejorar. "Me falta agarrar confianza y conocerme mejor con mis compañeros", lanzó.

"Estoy contento, no convertía hace mucho tiempo y gracias a Dios pude hacerlo, más con la camiseta del club que amo. Siempre he sido hincha y he querido jugar acá. Hice muchas cosas por llegar al club", reveló el ex seleccionado nacional en la zona mixta.

Carlos Palacios analizó su momento en Colo Colo. Crédito: Agencia Uno.

Además, consideró que "no soy un jugador que convierte muchos goles, me encanta asistir a mis compañeros, pero siempre es bienvenido marcar. Es un sueño. Ahora, a trabajar para poder seguir jugando y marcar más goles, si Dios quiere".

"Volver a jugar y sentirme con confianza es importante para mí. Vine con muchos propósitos, quiero ayudar al equipo desde dónde me toque, pero me falta demasiado. Me falta agarrar confianza y conocerme mejor con mis compañeros", añadió.

También se refirió al duelo frente a los dirigidos por Jorge Acuña: "Fue un partido complicado, sabíamos que sería difícil, ellos se venían a jugar una opción importante, y para todos los jugadores es un plus especial jugar contra Colo Colo".

"En el primer tiempo fuimos muy superiores, tuvimos varias chances para marcar. Después, en el segundo tiempo se nos complicó un poco, pero avanzamos de fase, eso era lo primordial", cerró.