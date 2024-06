Carlos Palacios da la cara por criticado jugador de Colo Colo: "Si la gente se fastidia..."

Continúan los ecos luego de la gran clasificación de Colo Colo a los octavos de final de la Copa Libertadores, y es que pese a avanzar en el certamen, los hinchas albos no están nada conformes con el nivel mostrado por un jugador del Cacique en los últimos partidos, compañero al que Carlos Palacios salió a defender contundentemente.

Así es, si bien el elenco "popular" ya está entre los 16 mejores de la competencia más importante del continente a nivel de clubes, la parcialidad colocolina pide a gritos la salida de Leonardo Gil, quien, para muchos, no estuvo a la altura del empate 1-1 con Cerro Porteño y de la temporada en general. Ante ello, fue Palacios quien blindó al mediocampista.

En conversación con DSports, el delantero abordó las críticas de los hinchas, exponiendo su apoyo al volante: "Creo que Leo (Gil) es un gran jugador, si la gente se fastidia con una persona es porque sabe que puede dar más, porque sabe que es mejor. Quizás a veces la cosa no funciona y no es porque no queramos que funcione".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, argumentó que su compromiso como jugadores de Colo Colo es total, pese a que no logren tener el rendimiento que ellos quisieran mostrar en cada encuentro: "Yo siempre he dicho, si fuera por mí, daría dos asistencias y haría dos goles en un partido todas las semanas y me iría feliz a casa, quizás no jugaría acá".

Y para finalizar su idea, Palacios enfatizó en la importancia que tiene Leonardo Gil para todo el equipo, donde no le dan mayor peso a las críticas de los hinchas: "Pero es así, él siempre se ha sentido importante dentro del camarín. Yo lo veo bien, pese a que se escucha un murmullo dentro del campo, pero es parte del fútbol".

Te puede interesar: ¡Le cerraron la puerta! La primera negativa de Colo Colo en el mercado de fichajes