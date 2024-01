La incertidumbre continúa presente en el Estadio Monumental, y es que Carlos Palacios, uno de los pilares de Colo Colo en la actualidad, se volvió una verdadera obsesión para Boca Juniors, club que agotará todas las instancias para llevarse al jugador, el cual se deja querer bastante por los trasandinos.

Así es, el delantero de 23 años parecía haber definido su permanencia en Macul, pero nuevas declaraciones dejan en el aire su futuro, el cual tranquilamente puede estar en Argentina. "Hay cláusulas de por medio. Todo puede pasar de un minuto a otro. Como siempre he dicho, que sea lo mejor para todos y en especial para mí", detalló durante una actividad del Cacique.

"Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, es uno de los mejores clubes del mundo", explicó 'La Joya', que reveló sentirse muy halagado con el interés de Juan Román Riquelme, presidente del cuadro argentino que lo contactó personalmente: "Fue muy sorpresivo cuando me empezaron a llegar los mensajes. Había conversado con él, pero no me había dicho eso. Es mi mayor ídolo desde pequeño, entonces que lo diga él es de mucho orgullo y felicidad por lo que estoy viviendo".

Y para ratificar su coqueteo con el club de Buenos Aires, confesó sentirse muy atraído por vestir la camiseta bostera: "Es imposible decirle que no a Boca. Es uno de los mayores clubes del mundo, por lo que es difícil decirle que no". "Vamos a esperar que sea lo mejor para todos, para mí, y que el tiempo decida", remató el delantero.

Cabe destacar que las palabras de Carlos Palacios llegan justo cuando Vasco da Gama, club dueño del 80% de su pase, confirmó no haber recibido ninguna oferta formal por parte de Boca Juniors y, de momento, se mantendría en Colo Colo. Sin embargo, como bien dijo el propio jugador, todo puede pasar en el presente mercado.

También te puede interesar: ¡Hasta que habló! Maite Orsini confiesa qué fue lo que la enamoró de Jorge Valdivia