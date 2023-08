Carlos Larraín se lanza contra los “subversivos” que gobiernan

Carlos Larraín Peña, un histórico rostro de Renovación Nacional, volvió a la palestra luego de mucho tiempo en silencio, actualmente está intentando ser parte de la directiva de su partido. En un discurso que entregó a sus adherentes se lanzó con todo en contra del Gobierno de Gabriel Boric, tratándolos de “inútiles” y “subversivos”.

En su monologo para el lanzamiento de las listas en las internas de RN, el exsenador aseguró que como país “estamos en peligro” y que más encima “estamos en manos de gente muy mal preparada”.

“Yo los llamé hace muchos años, cuando salieron a la calle, inútiles y subversivos ...me sacaron la madre, la abuela y otras antepasadas, pero lo sigo diciendo: son inútiles y son subversivos”, disparó hacia el Frente Amplio según lo informado por el diario La Segunda.

Larraín prefirió no profundizar en sus acusaciones, pero lanzó que “esta gente” estaría “preparando un golpe de Estado”: “Para subvertir un país no hace falta ser muy preparado, no. Hace falta estar dispuesto a romper, dispuestos al puñetazo y al manotazo institucional, porque esta gente está preparando un golpe de Estado, eso es lo medular”, aseguró.

Carlos Larraín acusa que el Gobierno está "metiendo las manos"

“El gran problema de nuestro pobre país es que está instalado en el centro del poder un grupo de personas que quiere quedarse a vivir para siempre en el poder. ¿Se han fijado que ellos hablan de habitar el poder? Ellos habitan ahí, no sé si son arrendatarios, propietarios, comodatarios u okupas, que puede ser también, ¿no? Yo creo que son okupas”,afirmó Carlos Larraín, en medio de las risas de sus compañeros de partido.

Cuando ya casi terminaba su discurso, el exsenador denunció que los gobernantes estarían “metiendo las manos” en las instituciones: “Tenemos que impedir que este conjunto de señores inútiles y subversivos le metan manos a las instituciones. Porque ese es el plan, no nos equivoquemos... Concentrémonos en lo central, el problema chileno es político al cubo y nosotros tenemos que ejercer una acción política inteligente”.