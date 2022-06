Carlos Lampe criticó la actitud de Andrew Redmayne en los penales contra Perú

El arquero boliviano "destrozó" a su colega australiano, quien fue el héroe de la clasificación de su país al Mundial de Catar 2022.

Sigue el dolor en gran parte de Sudamérica tras la dolorosa derrota de Perú ante Australia en el repechaje al Mundial de Catar 2022, el cual tuvo como gran protagonista al arquero oceánico Andrew Redmayne.

El meta australiano ingresó en el último minuto del alargue en reemplazo de Mathew Ryan, para convertirse en el héroe de su país tras atajarle el último penal a Alex Varela, el cual le dio los boletos a los oceánicos a la cita mundial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y se transformó en tema obligado en el mundo entero fue la particular actitud del golero, quien se ponía a bailar como un famoso Pokémon en cada lanzamiento de la selección peruana. Redmayne se movía de uno lado a otro para desconcentrar a los pateadores rivales. Incluso, fue catalogado por algunos como el “arquero bailarín”.

De hecho, su nombre dio la vuelta al mundo y su peculiar forma de atajar recibió elogios y algunas críticas. Por ejemplo, uno que alzó la voz y no para tirarle flores fue Carlos Lampe. El arquero de la selección boliviana, reconocido por sus actuaciones y “demoras” en los duelos ante la Roja, no dejó pasar la oportunidad para darle duro a su colega.

“Lo primero que se me vino a la cabeza es impresentable”, dijo el portero en charla con TNT Sport Argentina. "Es su manera, su forma. No veía eso desde el arquero polaco Dudek, hacía un movimiento visualmente mucho mejor. Pero esto no parecía ni un baile”, cerró el meta de Atlético Tucumán.