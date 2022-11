Carlos Encinas agredió cobardemente a ex gerente de Melipilla en bar de Santiago

Increíble pero cierto. Un nuevo e indignante momento para el recuerdo protagonizaron los dirigentes del fútbol chileno. En esta oportunidad, fue el dueño de Deportes Melipilla, Carlos Encinas, quien fue captado por cámaras agrediendo a Gino Valentini, ex gerente de los "potros".

El hecho había sido denunciado hace un par de días por Valentini, quien dio a conocer que el controlador del club capitalino le propinó una brutal agresión mientras se encontraba en un 'Pub' de Las Condes, lo cual lo dejó con problemas auditivos.

Ahora, en las últimas horas salió a la luz un registro audiovisual de lo sucedido en el recinto y que corrobora la versión de Valentini sobre la cobarde golpiza que el máximo accionista de Melipilla le propinó en plena tarde.

"Estaba con Patrick Rojas, el entrenador de las inferiores de Iquique, cuando de repente siento que me pegan por atrás, me golpea por la espalda. La gente de otras mesas se paró a defenderme. Yo tengo 64 años y soy grande, puedo hacerlo, pero siempre y cuando vayan de frente, no por la espalda", afirmó ex el funcionario de Deportes Melipilla.