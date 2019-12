El "Rey del metro cuadrado" se refirió al futuro de los albos y La Franja en el torneo continental.

Carlos Caszely, goleador histórico de Colo Colo no te tiene ninguna fe a los equipos chilenos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Esto tras la varias semanas que estuvo detenido el fútbol chileno a causa del estallido social.

“No engañemos al público, Colo Colo está haciendo un plantel para ganar el Campeonato Nacional y no en Copa Libertadores de América”, comenzó diciendo el ex delantero de los albos a Radio Cooperativa.

Para cerrar, el también seleccionado chileno en el Mundial de España 1982 agregó que: “Colo Colo, Católica y todos los equipos que están en Copa Libertadores o Sudamericana van a ser un fracaso, ojalá me equivoque, pero creo que van a ser un fracaso”.

Carlos Caszely: Colo Colo y Universidad Católica serán un fracaso en Copa Libertadores #LaCooperativa https://t.co/9ibDMzDg3M pic.twitter.com/hmC1nOWmel — Cooperativa (@Cooperativa) December 27, 2019

Este será el inicio de nuestro camino en la @Libertadores



¿Que les pareció el grupo? Dejen sus comentarios 👀👀#VamosCacique pic.twitter.com/bEIWG0Klnz — Colo-Colo (@ColoColo) December 18, 2019