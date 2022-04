Carlos Caszely reveló que le gustaría tener una tribuna del Monumental con su nombre

"Creo que soy un ídolo de Colo Colo más importante que otros que ha tenido el club como 'Cua Cuá' Hormázabal, Barticciotto o Paredes", relató.

El ex goleador y leyenda de Colo Colo, Carlos Caszely, se refirió a su condición de ídolo en el cuadro albo y aseguró que le gustaría que la Tribuna Cordillera del Estadio Monumental llevara su nombre, así como aseguró que se siente el ídolo más importante del elenco albo.

"Siempre he dicho que los homenajes hay que hacerlos en vida y creo que el Estadio Monumental debe llevar el nombre de David Arellano y me gustaría al menos que la Tribuna Cordillera llevara mi nombre", dijo en entrevista con Las Últimas Noticias.

El ex delantero explicó que quiere esa tribuna "porque cuando llegó la oferta de Levante y yo no me quería ir, el que me convenció fue don Héctor Gálvez, el presidente. 'Carlos debemos aceptar esa oferta porque con la plata que nos llegue podemos construir la Tribuna Cordillera del estadio'. Eso me convenció de aceptar la oferta, así que creo que merezco que le pongan mi nombre a esa tribuna".

El ídolo dijo en ese sentido que se siente un referente del conjunto popular, incluso más importante que otros nombres importantes en la historia del club.

"Creo que soy un ídolo de Colo Colo más importante que otros que ha tenido el club como 'Cua Cuá' Hormázabal, Barticciotto o Paredes", comentó.

El ex delantero relató que llegó a esa conclusión porque fue "por una cosa que me dijo un hincha de la U en el funeral de Leonel: 'El es para nosotros lo que usted es para Colo Colo. Leonel es el ídolo más grande de la U, sin duda. Más que Marcelo Salas, que Superman. Es un ídolo de otro nivel".

La reciente muerte de su esposa

Carlos Caszely también tuvo palabras para la muerte de su esposa y agradeció las muestras de cariño.

"Es algo increíble y que lo agradezco. Pero de repente como que no lo asumo. En estos días, mucha gente se me acerca, me da una palmadita en la espalda, me toca bocinazos y yo como que no entiendo", confesó.

"Hay un cariño inmenso, verdadero. Como que me quieren dar fuerzas y lo agradezco, aunque yo para ser sincero no estoy aún para creer lo que me dicen", añadió.

"Me dicen que esto va a pasar, que voy a salir adelante. Hoy no me lo creo aunque sé que pasará en algún momento. Me dicen 'dale tiempo al tiempo' y no saben que justamente estoy en el tiempo del dolor", complementó antes de referirse a la pena que aún siente por el fallecimiento de María de los Ángeles", agregó.

"Me despierto y me apena que no esté conmigo. Entonces me voy a la terraza, prendo un cigarro y me tomo un café. Y lloro, porque no puedo creer que ya no esté. Es el sufrimiento más grande que he vivido. En la noche lo mismo. A la terraza, pienso y recuerdo", relató.