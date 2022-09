Carlos Caszely reveló que está con el “corazón muy débil” tras la muerte de su esposa

Un duro momento personal vive el ex futbolista e ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely, luego de la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, en febrero pasado A casi seis meses de aquella lamentable situación, el “Rey del Metro Cuadrado” aún sufre por la pérdida.

“Muy complicado, estoy todavía con mi corazón muy débil, no quiero nada de nada, no quiero hacer nada, estoy en un momento muy complicado de mi vida. Más todavía para uno, que fueron 50 años de un matrimonio maravilloso, es mucho más complicado”, apuntó en diálogo con el sitio web En Cancha.

“En este momento no le veo ninguna salida. Estoy con psiquiatra, que me está tratando de ayudar, de ver cómo salimos de esta cosa tan profunda, tan intensa y tan negativa. Pero yo no le veo, de momento, ninguna salida, absolutamente nada. Como dicen en la tele: me fui a negro y no puedo salir”, explicó, quien descartó mayores inconvenientes de salud a sus 72 años.

“He bajado ocho kilos, pero me hice un chequeo completo hace una semana y está todo bien, no tengo ningún tipo de problema. Aparte de la próstata, de la rodilla, de los tobillos y ahora de la cabeza, lo demás está todo bien“, argumentó.

En la parte deportiva, el exdelantero destacó los avances en torno a la estatua que el Club Social y Deportivo espera construir en su honor en el Estadio Monumental y valoró el hecho que la gente pueda votar por el diseño.

“Democráticamente es extraordinario, no hay una imposición, sino que el hincha va a decir cuál es la que más le gusta de las fotos y eso es muy bueno. Que lo hayan hecho así me parece muy bueno, muy interesante para que toda la gente colocolina sea parte de todo esto”, explicó, junto con apuntar cuál es su preferencia.

“A mí me gusta la del “Se pasó”, indudablemente, es la que más me gusta. Pero sería un voto de los miles que están votando y de los miles que están votando se sacará la conclusión de cuál es la mejor, respetando el voto popular”, apuntó el ídolo albo, que también hizo un análisis del momento albo en el Campeonato Nacional 2022.

“Colo Colo lleva nueve puntos de ventaja, en el fútbol y en la condición física viene de una meseta y una curva descendente. Y en estos partidos, de la fecha 18 a la fecha 23, todos los equipos vienen en una curva descendente, porque así como Colo Colo perdió, también perdieron los que lo siguen: perdió Ñublense, Curicó ya no es el mismo, Unión que ya pasó por esa curva descendente y viene ascendiendo, pero está a mucha distancia. Colo Colo es como la hípica, si no se cae del caballo, Colo Colo es campeón“, cerró.