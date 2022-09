Carlos Caszely reveló el lindo gesto que tuvo Nicolás Massú tras la muerte de su esposa

Un invitado de lujo tiene el equipo chileno de Copa Davis en la serie que lo está enfrentando a Perú en Lima por el Grupo Mundial I del certamen internacional. El equipo capitaneado por Nicolás Massú tiene en sus graderías al histórico jugador de Colo Colo, Carlos Caszely.

El exfutbolista conversó con TVN y reveló que llegó hasta la cita por la invitación especial del extenista, quien tuvo un especial gesto con él tras la dura muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra.

“Hace un tiempo atrás, después de la desgracia enorme que tuve, me encontré con el Nico Massú y me dijo ‘¿por qué no vas a la Copa Davis?’. Y después hicieron la extensión de la invitación para poder asistir”, contó el exgoleador al medio.

En esa misma línea, agregó que “yo creo que mi compañera de vida estaría feliz de ver tenis y de ver el triunfo de Alejandro (Tabilo)”. El exdeportista también habló sobre el cariño que recibió en el estadio, a pesar de que en Chile estaba de visita en el evento.

“Es impresionante el cariño de la gente, porque cuando empezaron a cantar mi nombre, hasta el capitán de Perú se acercó a saludarme y darme un abrazo y agradecerme que estuviera acá”, relató.

“Para uno es extraño que un futbolista esté mirando este deporte, pero siempre he sido muy aficionado al tenis”, agregó, señalando que su fallecida esposa había sido una “gran tenista”.

Finalmente, tras ser consultado sobre lo que ha significado para él estar ahí emocionalmente, tras la dura pérdida que lo enluta. “Déjeme disfrutar este momento nada más, lo estoy disfrutando. Hace mucho tiempo que no disfrutaba de un partido tan importante. Quiero disfrutar, no quiero sufrir”, cerró.