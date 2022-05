Carlos Caszely nuevamente se emocionó al hablar de la muerte de su esposa en CHV

“Llevo tres meses, cinco días y 18 horas con un corazón roto”, señaló el ídolo de Colo Colo en el programa "Podemos Hablar" de la señal privada.

Un emotivo momento protagonizó el ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely, quien sigue viviendo un profundo luto tras la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra -quien falleció a finales de febrero de este año-.

Todo ocurrió en el reciente capítulo de Podemos Hablar de CHV, donde el ex futbolista fue uno de los invitados al programa conducido por Jean Philippe Cretton junto a Daniela Aránguiz, Marcelo “Toby” Vega, Evelyn Matthei y Julio César Rodríguez.

El ex artillero de Colo Colo se quebró al momento de hablar sobre su vida sin su esposa y compañera, con quien estuvo casado por 50 años.

“Llevo tres meses, cinco días y 18 horas con un corazón roto. Tengo como un elefante en el pecho y si yo antes era agnóstico, ahora soy doblemente agnóstico porque no lo puedo entender”, explicó. En esa misma línea, se lamentó por la muerte de su esposa -quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer-. “Hoy día tengo en mi mente un sinfín de cosas que me están volviendo loco”, señaló.

“Cuando le digo a la psicóloga que habló con María de los Ángeles en las fotos del departamento, me dice que no es normal. Cuando en la noche tipo 12 de la noche, salgo y me fumo un cigarro en la terraza y puteo, me complica”, agregó. Por lo mismo, explicó que lo más le cuesta es “poner la mano acá y no está”, haciendo el gesto cómo si le fuera a dar la mano.

“Cuando nosotros nos pusimos a pololear con 20, 21 años -nos casamos con 21, 23- nos dijimos nos vamos a dar la mano siempre. Y siempre hablábamos que cuando seamos viejitos y andemos caminando de la mano o los dos abrazaditos…”, señaló. El ex futbolista lanzó una dura reflexión sobre la partida de su esposa, señalando que “lo siento, no está. ‘Está con Dios’, no está. ‘Está descansado’, no está. No hay nada que me haga sentido”. “Porque en algún momento, cuando ella te dio la mano a las 3 de la mañana de ese día lunes, y tú le dijiste ‘María de los Ángeles, lo que tú quieras’, y tres horas después se fue y descansó”, cerró.