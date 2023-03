Carlos Caszely destroza a Matías Zaldivia por intentar olvidar su pasado en Colo Colo

El reconocido ídolo de Colo Colo, Carlos Caszely, lanzó todos sus dardos en contra del jugador de la Universidad de Chile, Matías Zaldivia, a raíz de su decisión de borrar todo su pasado albo en sus redes sociales.

Según el ídolo, el jugador tendría que ser bien recibido por la hincha alba este domingo en el Monumental si se toman en cuenta sus logros deportivos en Macul. “Por lo que él le entregó a Colo Colo, tuvo cinco campeonatos, deberían recibirlo bien, pero por las declaraciones que hizo no lo va a recibir bien. Lo dije la otra vez, me parece muy malo que desconozca su paso por Colo Colo, él tendría que haber reconocido eso”, planteó la leyenda en diálogo con Radio Futuro.

“Debería ser un hombre agradecido del cuadro popular y no olvidarse, no decir ‘esto ya es un pasado para mí y está borrado’. Uno no puede olvidarse del pasado, es lo mismo cuando uno nace en una población y después se olvida que nació en una población. Y de esos hay varios”, agregó.

Carlos Caszely

Uno de los que se unió a las críticas fue el ex concejal acusado de robarse una millonaria cifra en la ciudad de Viña del Mar, Gabriel Mendoza. Para el “Coca” el actual zaguero azul “nunca fue un gran referente (en Colo Colo), independiente de que haya ganado cinco campeonatos. Tenía compañeros extraodrinarios y por algo se ganaron esos torneos”.

En cuanto a las declaraciones de Zaldivia al llegar a la U, el campeón de la Libertadores 1991 sostuvo que “son cosas que pasan, eso es vender un poco humo a la galería para quedar bien con los hinchas de nuestro archirrival. Yo creo que hay que pensar en lo que le dio Colo Colo y no desmerecer todo lo que vivió en el equipo más grande de Chile”.