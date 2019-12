Hoy comenzaron los trabajos en el Estadio Monumental de cara a la temporada 2020.

El volante nacional Carlo Villanueva se ausentó de las primeras prácticas de pretemporada, debido a que se encuentra en medio de las negociaciones para su renovación.

Según informó Al Aire Libre en Cooperativa el jugador lleva conversaciones hace un tiempo con Blanco y Negro para extender su contrato.

Su ex entrenador de la sub 19 de Colo Colo, Manuel Crespo, quien lo dirigió en esa categoría, llenó de elogios al canterano:

"Carlo es un futbolista con mucho talento, la principal cualidad que lo describe es el talento. Tiene determinación y un último pase que es capaz de pisar las dos áreas y hace un buen trabajo; es un futbolista interesante con una gran proyección", aseveró.

Para Crespo, Villanueva "necesita jugar, porque se siente feliz cuando juega. Disfruta con los minutos en los partidos".

Igualmente sostuvo que el futbolista tuvo un episodio similar en su anterior renovación, cuando hubo "una serie de inconvenientes".

"Es algo normal, más teniendo las condiciones del medio, cualquier futbolista que destaque un poco en Chile y marque la diferencia, puede ser un futbolista importante en México y son mercados en los que no se puede competir en cuanto a lo económico", finalizó.

