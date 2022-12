Carlo Ancelotti aseguró que Lionel Messi no es el mejor jugador de la historia

El actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sorprendió a la prensa deportiva europea al declarar que Lionel Messi no es el mejor de la historia, puesto que "cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes".

El experimentado DT italiano entregó una llamativa postura sobre la eterna discusión del mejor jugador de la historia: “Messi lo ha hecho muy bien. Es un gran futbolista, todo el mundo lo reconoce. ¿El mejor de la historia? Sinceramente no lo sé”.

“Cada época tiene y tendrá jugadores muy fuertes e importantes. Decir que es el mejor de la historia, no va a salir de mi boca”, declaró. En esa misma línea, el DT argumentó que “he disfrutado de tantos jugadores buenos. Tengo al Balón de Oro, al que veo entrenar cada día. He visto a Maradona y Cruyff”.

Otro tema que ha dado de qué hablar durante las últimas semanas es la salida de Tite en la selección de Brasil, por lo que el nombre del DT "Merengue" apareció rápidamente en la órbita del gigante de Sudamérica. Sin embargo, el estratega de Real Madrid descartó de lleno la opción: “Si tienen interés, no lo sé porque no me han contactado”.

“Si lo tienen, lo agradezco, pero mi situación es bastante clara. Yo seguiré aquí hasta que me digan que esta aventura se acaba. Yo nunca diré que me quiero ir", cerró.