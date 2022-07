Carles Puyol exigió el retorno de Alexis Sánchez al FC Barcelona

"Con trabajo, disciplina, estoy convencido que puede dar un gran rendimiento en el club que represente”, relató el ex capitán del elenco culé.

Carles Puyol sobre Alexis Sánchez.

Un incierto y complejo panorama está viviendo el delantero del Inter de Milán, Alexis Sánchez, quien espera una solución a su situación contractual en el elenco lombardo. Todo dependerá de la llegada del eventual fichaje del delantero argentino Paulo Dybala, se terminaría por concretar su salida desde Italia. A pesar de eso, no todo sería malo, ya que desde España ven con buenos ojos su llegada a un histórico club europeo.

Nos referimos al el excapitán y leyenda viva del FC Barcelona Carles Puyol, quien actualmente se encuentra visitando Chile y no pudo evitar ser consultado sobre el futuro del delantero nacional y su ex periplo jugando juntos: “Es uno de los jugadores más talentosos con los que he jugado”. En esa misma línea, agregó que “con trabajo, disciplina, estoy convencido que puede dar un gran rendimiento en el club que represente”.

En medio de una rueda de prensa en la previa a un partido amistoso con niños para el relanzamiento de la plataforma Scotiabank Fútbol Club, el ídolo del Barcelona lanzó la bomba: “No depende de mí, pero me gustaría que Alexis volviese a tener la oportunidad de jugar en el Barcelona”. “Teníamos muy buena relación en el grupo, es muy bromista, cercano, se adaptó rápido al equipo”, cerró.

Según los últimos trascendidos, el elenco lombardo intentó indemnizar al "Niño Maravilla" con 4 millones de euros para que se desvinculara del club, pero el ex atacante de Colo Colo, River Plate, Arsenal, Manchester United y Barcelona dio un rotundo y tajante no a la directiva, aunque colocando la idea de una cifra de 5 millones de la divisa del Viejo Continente.