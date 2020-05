Carla Zunino reveló el dramático momento que con su tía contagiada por covid-19

Durante la emisión de hoy del matinal ‘Buenos Días’, se contó con la presencia y participación de la periodista Carla Zunino, quien confesó haber atravesado junto a su familia por un trágico momento consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Zunino confesó que su tía confirmada con coronavirus, habría fallecido y que a raíz de esta muerte, todo había cambiado: “desde su muerte, las noticias me duelen mucho más, y cuando se habla de los fallecidos pienso en sus familias. Sé lo duro que es perder un ser querido en esta pandemia y me imagino la pena que viven”, dijo.

“Nos daban un informe médico y yo mandaba un reporte para toda la familia, pero no hay abrazos, no hay mirarte a los ojos, ni poder leer cómo está el otro”. “Para mí, mi gran preocupación, es no poder estar al lado de mi papá y mirarlo. Todos los días le pregunto cómo está, pero no puedo abrazarlo, no puedo estar con él físicamente”, comentaba.

Carla aprovechó en agradecer igualmente el hecho de que todo esto haya ocurrido antes de que ella tuviera que permanecer en aislamiento: “Pude ir al hospital cada vez que se necesitaba algo, y pude también encargarme de los trámites. Cuando una persona se va hay que hacer un montón de trámites y fue mi manera de reemplazar a mi papá en esto”, contó.

“Mi tía no tenía hijos, era muy cercana a mi papá, entonces cuando llamaron del Hogar Italiano en Ñuñoa para decir que se había agravado le dijeron a mi padre que él tenía que hacer el ingreso de ella en el Hospital Salvador, pero él también es adulto mayor, entonces fui yo y desde ese momento, afortunadamente, pude estar presente”, señaló.

Además, contó que “ella dice que quiere partir, que no quiere ser intubada y está consciente de lo rudo que puede ser exponerse a un tratamiento como ese”, dijo agregando que para ella fue muy difícil porque nadie de la familia había podido comunicarse con ella.

“Quiero agradecer al equipo médico del Hospital Salvador, porque ellos nos permitieron hacer tres videollamadas con ella en el proceso, y ahí se lo pudimos preguntar, y ella dijo: ‘Yo prefiero morirme’, y eso es tranquilizador porque ella decidió qué hacer”.