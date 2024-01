Naya Fácil comparte gran parte de su vida a través de redes sociales, por lo que el particular momento que vivió con Carabineros de Chile no fue algo que le ocultó a sus seguidores. El registro acaparó tantas miradas que se tomó la palestra, hasta llegar a los matinales durante este jueves.

La popular influencer compartió en su cuenta de Instagram un video del momento en que dos carabineros la hicieron parar en Illapel para realizarle una especial solicitud. La figura de redes sociales suele darse tiempo para compartir con sus fanáticos y tomarse fotos con ellos y grabar videos, por lo que los uniformados no fueron la excepción.

En las imágenes se ve que los funcionarios de Carabineros le pidieron a Naya Fácil enviar un mensaje a sus conocidos. Tras esto, fue el turno de otras personas que se encontraba en el lugar de acercarse a la influencer, quien no dudó en aceptar las peticiones de sus seguidores y se tomó con humor la situación que vivió con los dos policias.

El registro fue rescatado por el matinal de CHV, Contigo en la mañana, y compartido en las redes sociales del programa. La publicación generó diversos comentarios por parte de los usuarios, donde varios de ellos avalaron la acción de los funcionarios policiales.

"Pacos facilones,", "Si yo fuera carabinera, le pediría fotos a personas más famosas e influyentes, personas de renombre", "Bien me parece, si son seres humanos y también pueden admirar a los famosos", "En gustos no hay nada escrito, recuerden que son humanos y personas como todos", "Pero llamarlos porque entraron a robar a tu casa, no llegan", "¿Y qué es lo malo? Si siempre le piden fotos" y "Los carabineros también son personas, no tiene nada de malo", fueron algunos de los comentarios.