Carabineros obligaron a madre y su hija a desnudarse en plena comisaría

Un nuevo escándalo sacude a Carabineros, luego de una grave denuncia que realizaron en su contra. Se trata de una familia de Viña del Mar, la que asegura que la madre e hija fueran obligadas a desnudarse en una comisaría de dicha comuna.

Esto, luego del testimonio de las afectadas, haciendo foco en el suceso que se llevó a cabo en agosto de 2021. Allí, ambas fueron al banco a realizar un depósito, cuando la madre (es discapacitada) avanzó por la zona preferencial e hizo enfurecer a otra clienta.

Siendo de esa manera, Álex Henríquez, familiar de las afectadas, le indicó a Contigo en la mañana que “mi hija con mi señora fueron víctimas de otra persona que se encontraba en la fila. Una persona empezó a insultarlas, a decir por qué estaban pasando primero. Esta persona siguió molestando, y ya ingresando al banco ocurrió una situación grave. La mujer agrade a mi hija, propinándole golpes”.

“Yo pensé que era el procedimiento, pero después me dijeron que no se debía haber hecho eso. Cuando llegamos a la comisaría nos revisaron enteras, nos dijeron que nos teníamos que sacar toda la ropa, la ropa interior y los cordones. La jueza dijo que Carabineros no debió haber hecho ese procedimiento. A mi hija la hicieron sacarse toda la ropa de arriba, le hicieron bajarse los pantalones, la carabinera la tocó para revisarle los bolsillos y no tenía nada”, destacó luego María, la madre afectadas.

Luego, Henríquez dijo: “Yo lo hice y después dijeron ‘que pase la niña’. Tocó a mi hija, la revisó y le dice ‘ya, sácate el sostén, te bajas los pantalones y calzones’. Nos trató como si nosotras fuéramos las delincuentes. Tuve que esperar hasta la audiencia, que fue el 8 de marzo, donde la magistrada no tenía conocimiento de lo ocurrido en la comisaría. Por lo tanto, al enterarse de esto, quedó asombrada, no podía creer lo que le estaba contando, y dio las indicaciones de iniciar una investigación con urgencia”.

“Le pregunto a mi hija qué es lo que esto. Me dice ‘papá, mi ropa interior’. Ahí se me vino el mundo abajo, mi mente se bloqueó. Las acciones que estamos tomando fueron porque me comuniqué con el diputado Andrés Celis y esto lo hemos llevado paso a paso. El lunes que viene tenemos que ir a declarar con la Fiscalía porque ya se abrió la investigación”, aseveró al respecto.

Para cerrar con el tema en cuestión, también comentó sobre Carabineros: “Con el prefecto, conversé con él, y me dice que ya se había instruido un sumario. Todo lo que sé, es que se está investigando, pero de lo que sí puedo dar garantía es que el prefecto pidió todos los videos. El que se instruya un sumario, no es una cosa que se haga siempre. Si hay un sumario, es porque el hecho es grave”, cerró.