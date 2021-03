Carabineros detuvo a jóvenes que entregaban almuerzos de ollas comunes en Puente Alto

Vergonzoso. Así se podría calificar la acción de los efectivos de Carabineros de Chile contra un grupo de jóvenes del colectivo "La Olla de puente", quienes se encontraban realizando gestiones para preparar los almuerzos que cada domingo reparten en los alrededores de la plaza central de Puente Alto, sobre todo para abuelos jubilados.

Según informó el medio laizquierdadiario.cl, Carabineros procedió a la detención de los responsables, para pasarlos a control por infracción a la norma sanitaria en la pandemia de COVID-19.

EXIGIMOS EL FIN DE ESTA PERSECUCIÓN, DE LAS DETENCIONES Y DE PRESAR A NUESTRXS COMPAÑERXS.

REPUDIAMOS EL ACTUAR DE @carabchile DE NO PERMITIRNOS SEGUIR CON NUESTRA LABOR, Y DE SU REPRESIÓN VIOLENTA FRENTE A ACCIONES TERRITORIALES SOLIDARIAS.



REPUDIAMOS EL SILENCIO Y LA COMPLICIDAD DE @mpuentealto AL HACERSE AJENOS A LA CESANTÍA, EL HAMBRE Y LAS NECESIDADES Q SE VIVEN EN LA COMUNA.

REPUDIAMOS Q ANDE DE LA MANO DE LA POLICÍA PARA NUESTRAS DETENCIONES EN EL ACTO DE PROVEER ALIMENTOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

EL HAMBRE EN PERSONAS EN CONTEXTO DE VULNERABILIDAD NO ESPERA, NO SE CONFINA, LAS NECESIDADES NO SE DETIENEN".