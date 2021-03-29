Carabineros detuvo a jóvenes que entregaban almuerzos de ollas comunes en Puente Alto

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Carabineros procedió a la detención de los responsables, para pasarlos a control por infracción a la norma sanitaria en la pandemia de COVID-19.

Vergonzoso. Así se podría calificar la acción de los efectivos de Carabineros de Chile contra un grupo de jóvenes del colectivo "La Olla de puente", quienes se encontraban realizando gestiones para preparar los almuerzos que cada domingo reparten en los alrededores de la plaza central de Puente Alto, sobre todo para abuelos jubilados.

Según informó el medio laizquierdadiario.cl, Carabineros procedió a la detención de los responsables, para pasarlos a control por infracción a la norma sanitaria en la pandemia de COVID-19.

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Revisa la declaración del Colectivo "La Olla de Puente" acá:

"EN ESTOS MOMENTOS DOS DE NUESTRXS COMPAÑERXS DE LA ORGANIZACIÓN ESTÁN DETENIDOS EN LA 20 COMISARIA DE PUENTE ALTO Y PASARÁN A CONTROL DE DETENCIÓN POR ESTAR PARADOS FUERA DEL LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO LA OLLA COMUN.


AL EXPLICARLES LA SITUACIÓN A LOS UNIFORMADOS, ESTOS RESPONDIERON CON INDIFERENCIA Y PREPOTENCIA FRENTE A LA NECESIDAD DE OTORGAR ALIMENTOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, HOY DOMINGO, SEGUNDO DÍA DE CUARENTENA TOTAL EN LA CASA SIN COMIDA Y EN LA CALLE SIN COMIDA.


@mpuentealto DEJA A LA DERIVA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DURANTE ESTE FIN DE SEMANA, Y MUCHAS VECES HAN EJERCIDO SUS RESPONSABILIDADES CON ELLXS DE MANERA DESPECTIVA Y DISCRIMINATORIA.

ESTAMOS HARTXS Y ENRABIADXS CON LA PERSECUCIÓN POLICIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES.
LA POLICÍA SIEMPRE ASUMIÉNDOSE COMO EL ENEMIGO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ACCIÓN TERRITORIAL.


EL REPRESOR Y VIOLENTADOR EN LAS POBLAS Y CONTEXTOS VULNERABLES.


SABEMOS QUE LA CÁRCEL Y LAS LEYES SON SOLO PARA POBRES, EJERCIDA POR POBRES DE UNIFORME SIN CONCIENCIA DE NADA, MENOS DE CLASE.

EXIGIMOS EL FIN DE ESTA PERSECUCIÓN, DE LAS DETENCIONES Y DE PRESAR A NUESTRXS COMPAÑERXS.

REPUDIAMOS EL ACTUAR DE @carabchile DE NO PERMITIRNOS SEGUIR CON NUESTRA LABOR, Y DE SU REPRESIÓN VIOLENTA FRENTE A ACCIONES TERRITORIALES SOLIDARIAS.


REPUDIAMOS EL SILENCIO Y LA COMPLICIDAD DE @mpuentealto AL HACERSE AJENOS A LA CESANTÍA, EL HAMBRE Y LAS NECESIDADES Q SE VIVEN EN LA COMUNA.

REPUDIAMOS Q ANDE DE LA MANO DE LA POLICÍA PARA NUESTRAS DETENCIONES EN EL ACTO DE PROVEER ALIMENTOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

EL HAMBRE EN PERSONAS EN CONTEXTO DE VULNERABILIDAD NO ESPERA, NO SE CONFINA, LAS NECESIDADES NO SE DETIENEN".

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