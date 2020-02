Jefe de la Quinta Zona de Carabineros e incidentes en Viña: “Después no hablemos de DD.HH.”

Una polémica frase lanzó la autoridad de Carabineros luego de los gravísimos incidentes en las inmediaciones de la Quinta Vergara.

El jefe de la Quinta Zona de Carabineros, Hugo Centeno, lanzó una polémica y criticable frase que fue repudiada en redes sociales con respecto a los graves incidentes que se vivieron en las inmediaciones de la Quinta Vergara.

En las horas previas del inicio del Festival de Viña, un numero grupo de encapuchados atacaron el Hotel O’Higgins, quemando cuatro autos y destruyendo totalmente su frontis, además de enfrentarse violentamente con la policía.

Pese a que las medidas de seguridad fueron totalmente superadas, la autoridad de Carabineros no consideró que hayan cometido un error con respecto a la protección de lo recinto y los asistentes al Festival de Viña.

“No hubo ningún error. El único error es que esta gente atenta contra la seguridad de las personas y yo veo a carabineros trabajando más horas de las que corresponden y no es que acá falta o no se diseñó; acá hubo una planificación, pero estos individuos saben que ejecutar arteramente, con violencia, barricadas, interrumpiendo el tránsito no solamente de los carabineros, sino que también de las personas, es un atentado total", comenzó, según consignó Radio Cooperativa.

Pero cerró con una frase que generó indignación. "Entonces, no hablemos después de situaciones de Derechos Humanos, porque realmente atentan contra todo: hay jóvenes, hay niños, que van a un festival y eso no es digno de nuestro país", cerró Centeno.