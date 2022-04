Carabineros atropelló a una mujer durante nueva jornada de violencia en plaza Baquedano

Según lo informado, la mujer está siendo atendida en el centro de salud y se encuentra fuera de riesgo vital.

Un vehículo de funcionarios de Control de Orden Público de Carabineros (COP) atropelló a una mujer, cuando realizaba maniobras para dispersar a un grupo de manifestantes, cuando se desarrollaba un nuevo viernes de protestas en las inmediaciones de plaza Baquedano.

El hecho ocurrió pasadas las 23:00 del viernes, cuando un vehículo de Carabineros atropelló a la mujer en medio de las manifestaciones, quien fue atendido por otras personas que participaban de los desórdenes, quienes también impidieron a los funcionarios policiales prestar auxilio a la joven atropellada.

“Uno de los vehículos que operaba en el lugar atropelló accidentalmente a una persona, quien se encontraba participando de los incidentes. Esta persona fue ayudada por otros participantes, quienes la ayudaron a salir del lugar, sin lograr ser identificada”, indicó la capitana Pamela Sandoval, en una vocería de la institución.

Tras no poder socorrer a la persona atropellada, Carabineros realizó la denuncia de oficio por este hecho a Fiscalía, comenzando la investigación para identificar a la persona atropellada, tratándose de una mujer, que está siendo atendida en la Posta Central.

Además, durante la jornada de violencia y delincuencia en plaza Baquedano, un bus del Transantiago fue incendiado por un grupo de encapuchados, mientras que en la calla rayaron el mensaje “Gobierno amarillo, traidores”.

“La mayoría eran menores de edad, entre 12 a 15 años, después apareció un grupo con más edad con máscaras. Me hicieron detener con piedras, empezaron a reventar los vidrios y me dijeron bajen, bajen, no es nada en contra suya, es contra Carabineros”, reveló el chofer del bus.