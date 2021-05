Carabineros atacó cobardemente a joven de Haití en medio de fiscalización

Una grave denuncia realizó el joven Stanley Desbordes, haitiano de 30 años que se encuentra radicado en Chile desde el 2016 junto a su familia, y quien vivió un horrible momento por parte de Carabineros, quienes lo interceptaron para fiscalizarlo.

De acuerdo a lo que relató Magally Ávila, de la Red de Periodistas Migrantes, la víctima y protagonista de los hechos "andaba con su familia en el transporte público (micro), junto a su señora y su hija de dos años. Sube carabineros a supervisar los permisos, él muestra el de su esposa y antes de que saque el suyo, le quitan el celular, lo bajan de la micro y lo empiezan a golpear, esto es completamente un abuso policial", cuenta quien lo está ayudando a abordar una situación que Stanley no desea dejar en la impunidad.

El joven reveló al medio El Desconcierto que "saliendo con mi señora para firmar un finiquito, la policía llega al micro y me pide el permiso, no me dan tiempo para mostrarlo, el (carabinero llama a otro policía para que lo ayude), me pegan. Ellos me quisieron hacer (una llave) como a George Floyd, yo inteligentemente hice fuerza", comenta dando a entender que esta acción le permitió zafar de carabineros en medio de la gran conmoción generada en un sector aledaño al Mercado de Abasto Tirso de Molina, en Mapocho.

"Después me llevaron a la comisaría y me pasaron muchos papeles para firmar", detalló el afectado.

[VIDEO] Brutal agresión y detención de carabineros a trabajador ambulante haitiano en el sector de Mapocho.

Todo esto en presencia de su hija pequeña que lo acompañaba.



RVF pic.twitter.com/5IrKv0zRzG — Radio Villa Francia (@rvfradiopopular) May 13, 2021

La versión de Carabineros

Desde la entidad policial se refirieron al hecho sucedido el pasado miércoles, argumentando que "personal institucional que realizaba servicios preventivos y control de las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad, fiscalizó una serie de personas que se movilizaban en sector de Diagonal Cervantes, Santiago Centro, detectando que muchos de ellos no portaban ningún tipo de permiso, situación por cual se dispuso el traslado a la 1ra. Comisaría Santiago Central".

Y agregaron que "en ese contexto, un ciudadano extranjero se negó a trasladarse a unidad, haciendo caso omiso a todos los requerimiento de los carabineros, además de oponer tenaz resistencia, motivo por el cual tuvo que ser reducido y trasladado a la unidad policial más cerca, junto al resto de los infractores. Una vez en la comisaría, el fiscal de turno dispuso que todos los aprehendidos por infracción al art. 318, quedaran el libertad".