Carabineros agredidos por estudiantes presentaron querella por homicidio frustrado

Los uniformados fueron atacados en medio de la marcha convocada por la Confech.

Una querella presentaron los tres uniformados que fueron agredidos por un grupo de estudiantes el viernes pasado en medio de una marcha estudiantil. Incluso, uno de los policías fue fuertemente cuestionado por utilizar su arma de fuego para defenderse.

La acción judicial fue realizada contra los autores, encubridores y cómplices del delito de homicidio a carabineros en ejercicio de sus funciones en calidad de frustrado.

La querella cuenta con los testimonios de los tres policías, quienes fueron atacados por estudiantes que participaban de una marcha convocada por la Confech, el pasado 25 de marzo en el centro de Santiago.

Se trata del sargento primero Patricio Gómez, la sargento segundo Carmen Figueroa y el carabinero Leonardo Quezada (quien efectuó el disparo).

El carabinero Quezada expresó que “estos sujetos comenzaron a rodearnos, y me percato de que mi sargento Gómez quedo atrás, por lo que me di vuelta para buscarlo y un sujeto encapuchado me pegó un golpe de puño, al parecer con una manopla en mi cabeza a un costado de mi ceja izquierda, ante lo cual caí al suelo inmediatamente y comencé a cubrirme la cabeza con ambos brazos, ya que varios encapuchados se acercaron para propinar golpes de todo tipo”.

“Cuando logré ponerme de pie veo de entre 10 a 15 personas a mi alrededor, quienes me continuaban pegando y lanzando objetos, y momentos antes me había quitado mi bastón retráctil, por lo que ante el miedo de mi integridad física, es que desenfundé mi arma de servicio revolver, y efectué un solo disparo al suelo, por lo que los individuos se alejan de mí y logro divisar a mi sargento Gómez ingresando a un edificio, al que también hago ingreso para resguardo seguían lanzando objetos”, relató.

En la acción judicial, los uniformados solicitan a la justicia citar a todos los vecinos del sector que han sido empadronados en la investigación de lo ocurrido; además que se investigue si hay registros de cámaras que hayan grabado a los atacantes y se cite a todos los policías que intervinieron durante esta jornada para que presten testimonio como testigos.