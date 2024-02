Conforme pasa el tiempo y los devastadores incendios forestales en la Región de Valparaíso continúan, más víctimas se acumulan. Una de ellas es el sargento segundo de Carabineros, Enrique Acevedo, de la séptima comisaría COP Valparaíso. El funcionario policial es un hombre viudo a cargo de sus dos pequeñas hijas y quien perdió su vivienda ubicada en El Olivar, en Viña del Mar, debido a la emergencia. La casa de sus padres también resultó siniestrada.

El carabinero estuvo en conversación con Meganoticias Alerta, donde relató su historia y los eventos que terminaron con su casa destruida por las llamas. “Es muy terrible todo esto. Soy efectivo de la Séptima Comisaría COP Valparaíso. Llegué este año a la región de Valparaíso porque, lamentablemente, hace dos años me quedé viudo en Santiago. Falleció mi mujer por un cáncer terminal, y quedé con mis dos hijitas”, contó. También señaló que decidió solicitar su traslado desde la RM a la Quinta Región para recibir el apoyo de sus padres.

“Me vine a la red de apoyo de mis padres, pero quedamos sin nada, con lo puesto. Mis padres, como lo ven, con lo puesto, quedamos con las dos casas en el suelo”, dijo el funcionario policial, casi al borde las lágrimas. Durante la entrevista, realizada por el periodista Gonzalo Ramírez, Acevedo reveló que tiene dos hijas: Antonella, de 8 años y Luciana, de 7 años, quien tiene Síndrome de Down.

La tragedia del carabinero que perdió su casa y la de sus padres

El sargento Acevedo se encontraba con sus hijas en San Pedro de La Paz, en la Región del Biobío, cuando comenzaron los incendios forestales. Estaba pasando sus vacaciones en la casa de su hermana. Y apenas supo de la emergencia, regresó a Viña del Mar para conocer cómo se encontraban su padre y su hermano. Mientras tanto, Enrique, padre del carabinero afectado y quien también perdió su vivienda, se encontraba en su casa cuando comenzó el incendio.

El hombre se dedicó a evacuar a vecinos desde El Olivar hacia el centro de la ciudad. "No solo se quemó la casa de mi hijo, sino la mía al otro lado. Empezamos a tirarle agua a la casa y de repente bajé en la otra casa, la vi y el fuego era igual que un infierno, saltaban las llamas, las hojas encendidas", contó. "En el furgón mío rescaté a tanta gente, niños que lloraban, los acerqué hacia el Jumbo, volví trasladando gente y cuando me vine a preocupar de mi casa ya no había nada", dijo entre lágrimas.

Las palabras de Gonzalo Ramìrez

Gonzalo Ramírez, conductor de Meganoticias, y quien entrevistó a los afectados por los incendios forestales, hizo un llamado a Carabineros. Pidió que el sargento segundo Enrique Acevedo fuera trasladado hacia Concepción, tal como él quería.

"No podemos no darle la mano y porque hay que trasladarlos, porque perdió su casa, su papá perdió su casa, se le murió la señora hace 2 años, tiene dos hijas y una con síndrome de Down en Concepción. Este hombre quiere seguir sirviéndole al país, pero necesita que lo trasladen del COP de Valparaíso al de Concepción", sentenció el periodista.