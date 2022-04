Carabinero que maltrató a yegua "Chez Cima" la hizo desaparecer en Curicó

La presidenta de Fucan Chile, Carolina Solorza, comentó sobre la denuncia y las pésimas condiciones en la que se encuentra la ex ejemplar.

El camino de la ex tordilla de carreras "Chez Cima" parece que tendrá un trágico final, esto luego que la Fundación Colbún Animal (Fucan) Chile presentó una querella por maltrato animal hacia la yegua, por parte de su dueño Hugo Contreras, ex coronel de Carabineros.

La equina reside en un fundo en la comuna de Rauco, provincia de Curicó, en la región del Maule; y desde hace unos días se encuentra desaparecida, según denunció la fundación en redes sociales.

La presidenta de Fucan Chile, Carolina Solorza, comentó sobre la denuncia y las pésimas condiciones en la que se encuentra la ex ejemplar.

“Nosotros tomamos el caso porque Sebastián y Claudia son dos chicos que tienen caballos y arriendan en el mismo terreno donde está Chezcima. Es un galpón, entonces la mitad del galpón lo arriendan ellos y dos o tres caballerizas las arrendaba el dueño de Chezcima, para Chezcima y otra yegua”, indicó.

A esto agregó que ella “llegó en noviembre del año pasado y en enero se clavó una estaca en un costado y de ahí nunca más fue ella. Fue horrible, fue cada vez peor”.

“Ellos (Sebastián y Claudia) en enero hacen la denuncia. No nos tomaron en cuenta y siguieron haciendo denuncias hasta que se contactaron con Javiera Madrid, una veterinaria. Ella fue a ver a Chezcima y la encontró en condiciones deplorables”, complementó.

Hay que mencionar que la fundación ha subido diversas imágenes y videos mostrando el estado de esta yegua. Incluso Carolina comentó que donde estaba la yegua está lleno de “ratones, moscas y larvas”, agregando que “es un desastre total”.

“Cada vez que vemos a la yegua en el suelo, se llama a la PDI, se llama a Carabineros. PDI dice que no tiene móviles y Carabineros va y no hace absolutamente nada. Ha ido el SAG dos veces y dicen que no tiene nada, que la yegua está en tratamiento y que está súper bien. El veterinario municipal tampoco dijo que había maltrato”, detalló la presidenta de Fucan Chile.

Asimismo comentó que “Javiera está de testigo. Ella hizo un informe y el otro informe que presentamos en la querella. Todos los veterinarios que no llevan ellos coinciden en que está en estado deplorable la yegua, cada vez peor. Se la intentaron llevar y no fue capaz de subir el carro. Chezcima pasa más acostada que de pie. Está en los puros huesos”.

Veterinaria entregó más antecedentes de Chez Cima

En tanto, Javiera Madrid, la veterinaria que atendió a Chezcima, manifestó que el 12 de abril ella visitó a la yegua y que “estaba con múltiples heridas, tenía el pecho inflamado e infectado. La pata trasera izquierda inflamada, además estaba con signos concordantes con la laminitis, en definitiva se produce un corte de la circulación hacia la extremidad del animal y que si no se trata a tiempo -porque es una urgencia- el animal pierde el casco y eso es una eutanasia”.

La profesional también mencionó que “otro colega también certificó que había maltrato animal (…) El fin de semana santo fuimos testigos y sacamos grabaciones de la yegua donde el dueño con suerte ponerle agua y comida. Chezcima está mal, en una situación que es de urgencia. No sabemos si la está tratando. Está en una situación vulnerable”.

Fundación presentó querella

Tras esto, la fundación decidió presentar una querella criminal en contra del dueño de Chezcima. En esta solicitan que “se designe como depositario provisional a la Fundación FUCAN para que asuma el cuidado de la yegua dada su grave situación de salud, en virtud de lo dispuesto en la ley 20.380 art. 12, que faculta al Tribunal para designar un depositario, debiendo el dueño del animal hacerse cargo de todos los gastos médicos y de mantención del animal”.

Dentro de la acción judicial se detallan las condiciones en las que se encuentra Chezcima. “Presenta inflamación en una de sus patas, que genera mucho dolor atribuible a una “celulitis infecciosa”, enfermedad de gran relevancia en esta especie, ocasionada por bacterias, que requiere tratamiento permanente, antibióticos, antiinflamatorios, limpieza de las heridas, etc. Es una infección que genera profundo dolor con tratamiento, mucho más sin éste y que de agravarse puede conllevar la muerte del animal”.

Así también se lee en la querella que Chezcima “padece de “laminitis” que consiste en la inflamación de la lámina del casco, que se genera por la interrupción del flujo sanguíneo a las láminas sensibles e insensibles de los cascos; cuya causa puede tener origen en diversos factores, alimentación, diarrea o cólico, bacterias, etc”.

Por otro lado, la fundación ha realizado una exhaustiva campaña para encontrar a Chezcima, llegando incluso a ofrecer una recompensa de $500 mil pesos. Finalmente, causa sorpresa que ningún medio de comunicación hípico, como Todos en el Partidor, Vamos a la Hípica u Bendita Pasión, haya tomado cartas en el asunto haciendo total silencio con el maltrato a la animal.