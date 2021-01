Candidatos del PPD admitieron "tensión" a un día de su primaria presidencial

Militantes e independientes podrán elegir entre Heraldo Muñoz, Francisco Vidal y Jorge Tarud, pero en menos de la mitad de las comunas del país.

Tras enfrentamientos entre el timonel Heraldo Muñoz y el sector del senador Ricardo Lagos Weber por la repentina baja de dos candidatas a la Constituyente, ahora el conflicto en el PPD se centra en la baja cantidad de mesas que funcionarán en la primaria presidencial del partido este domingo.

Esta semana se confirmó que los comicios abiertos para escoger al aspirante a la primaria de Unidad Constituyente entre el presidente de la tienda, el ex ministro Francisco Vidal y el otrora diputado Jorge Tarud solo se realizarán en 169 de las 346 comunas del país.

En ese sentido, el ex vocero señaló que "la tensión existe, lo reconozco, y es producto de que los tres comandos no pudimos concordar la ampliación de las comunas y mesas a votar", nombrando lugares en que "no se vota", como Concepción, "o comunas emblemáticas en la Región Metropolitana, como El Bosque, Recoleta, Pudahuel".

"Hay tensión producto de eso y de interpretaciones distintas, pero lo fundamental es que si los que pierden -o los que perdemos- no nos colocamos a disposición del que gana, bueno, el que ganó tendrá una victoria pírrica", alertó Vidal.

Por su parte, el líder del PPD no se refirió en forma explícita al clima interno frente a los comicios, aunque reconoció que "realizar primarias abiertas es complejo y crea tensiones entre candidatos; sería más sencillo el designar a un candidato presidencial de un partido por la vía de un consejo nacional o un comité central".

"Pero cuando hay más de un candidato o candidata lo más democrático es realizar primarias abiertas, donde puedan participar no solo los militantes, sino que también los ciudadanos independientes", defendió Muñoz.

TARUD PIDE NO "ACORRALAR" A LA DC CON CANDIDATURA PPD-PS

"Esta situación me preocupa enormemente", manifestó en tanto Tarud, estimando que al término de la jornada dominical "el Partido por la Democracia puede sufrir muchísimo en donde los partidos políticos ya están desprestigiados, y por lo tanto, tendremos una situación muy incómoda".

Pero el ex legislador tomó distancia de sus competidores al oponerse a una candidatura única con los socialistas, en especial tomando en cuenta el rechazo que provoca esta idea tanto en el Partido Radical como en la DC.

"No comparto que tengamos que acorralar a un partido aliado, como la Democracia Cristiana. La competencia tiene que ser, a mi juicio, por igual, y de esa competencia el ganador (se conocerá) en julio", enfatizó.

El timonel de la Falange, Fuad Chahín, reafirmó este viernes que no comparte la decisión de sus socios de Unidad Constituyente, aunque sí la respeta.

"Me gustaría que la primaria legal fuera una primaria con la mayor cantidad de candidatos posibles, que los potenciaremos ahí, y, por lo tanto, considero que es un camino equivocado, pero lo respeto", dijo el líder DC.

"Como Democracia Cristiana vamos a ir a primaria y lo vamos a enfrentar juntos, separados, divididos, revueltos, como quieran; no hay ningún problema", cerró.