Cancillería defendió la designación de Narváez y Figueroa como embajadoras

La Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se refirió este miércoles a las críticas por la designación de algunos embajadores, donde destaca la eventual designación de la expresidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, en Argentina.

Al respecto, la canciller señaló que “recién se han oficializado el nombramiento de ocho embajadoras y embajadores, cuatro de los cuales son de carrera y cuatro nombramientos políticos, manteniendo la paridad de género”.

En ese punto, indicó que “es cosa de ver los currículum de esas cuatro personas que han sido nombradas para darse cuenta que ahí no hay ningún premio de consuelo”.

La canciller afirmó que “el Presidente se comprometió en octubre del año pasado con la asociación de funcionarios de carrera a continuar un poco lo que ha sido la practica, que es que el 80% de los embajadores y embajadoras sean de carrera y alrededor de un 20% sean embajadores políticos”.

“Lo que el presidente está haciendo es precisamente hacer primero uso de una prerrogativa”, afirmó Urrejola, agregando que “siempre han existido embajadores y embajadoras políticas”.

En ese punto, remarcó que “lo que vamos a hacer y vamos a respetar, ese ese porcentaje que es una suerte de acuerdo no escrito que existe y vamos a seguir respetando este 80-20″.

Además, indicó que “en aquellas áreas que son más sensibles para la política exterior o también la política interna, el Presidente tenga la oportunidad de nombrar gente que es más cercana políticamente al proyecto de gobierno, pero siempre buscando personas con todas las capacidades del cargo y a su vez también, respetando lo que es la carrera diplomática”.

Respecto a los nombres que han trascendido en la prensa, la ministra señaló que “es bien importante señalar que todos estos trascendidos que hay en la prensa, estos embajadores o embajadores que están apareciendo por la prensa no son tales hasta que los países destinatarios den el acuerdo. No hemos recibido ningún acuerdo de ninguno de los embajadores o embajadoras que ustedes han estado señalando en a prensa, por lo tanto yo no me voy a pronunciar”.

Sobre los embajadores bilaterales, afirmó que “nosotros proponemos a los estados destinatarios un nombre y tenemos que esperar el acuerdo de esos países antes de dar por hecho que esos van a ser las embajadoras o embajadores y eso demora, puede ser un día o puede demorar hasta tres meses”.

En ese sentido, la canciller señaló que eso “me parece bien importante señalarlo”, pidiendo a la prensa “entender la necesidad de resguardar y bajar un poco los rumores, porque eso daña la política exterior”.

“Si nosotros estamos proponiendo nombres a los distintos países y empiezan a salir en la prensa cuando los países destinatarios ni siquiera saben, terminamos dañando a personas innecesariamente y también podemos dañar las relaciones bilaterales”, cerró.