El pasado viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento del periodista chileno-estadounidense, Gonzalo Lira López (55), quien cubría el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Según detalló la Cancillería a La Tercera, el Consulado en Varsovia, capital de Polonia, informó sobre el fallecimiento del comunicador. Por su parte, el organismo chileno se encuentra recabando más antecedentes en Kiev y se mantiene en contacto con los familiares de la víctima.



El arresto de Lira se llevó a cabo en mayo pasado en la ciudad ucraniana de Kharkiv (noreste) acusado de difundir información falsa sobre la guerra y justificar en redes sociales la invasión militar rusa a Ucrania, lo cual se confirmó por el Centro Contra la Desinformación del Gobierno ucraniano y dado a conocer por el diario Swissinfo.



El padre del periodista, también llamado Gonzalo Lira, se refirió al deceso de su hijo a través de una carta que fue difundida en redes sociales por el periodista Alex Rubinstein en su cuenta de X (Twitter). “No puedo aceptar la forma en que ha muerto mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante 8 meses y 11 días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo. La responsabilidad de esta tragedia es del dictador Zelensky con la concurrencia de un senil presidente estadounidense, Joe Biden”, escribió el padre de Lira.



Rubinstein también publicó una carta escrita a mano de Gonzalo Lira, la cual afirmó haber recibido el 4 de enero. En el escrito, el comunicador detalló su estado de salud previo a su muerte. “Tengo neumonía doble (en ambos pulmones), también neumotórax y un caso muy grave de edema (hinchazón del cuerpo). Todo esto comenzó a mediados de octubre, pero fue ignorado por la prisión”, comenzó su escrito.

“Solo admitieron que tenía neumonía en una audiencia el 22 de diciembre. Estoy a punto de someterme a un procedimiento para reducir la presión del edema en mis pulmones, lo que me está causando una falta extrema de aire, al punto de desmayarse después de una actividad mínima, o incluso simplemente hablar durante dos minutos”, terminó.

BREAKING: It is with great sadness I must announce that Gonzalo Lira @GonzaloLira1968, passed away in a hospital according to his father, who has been fighting to get his son much-needed medical attention for the past weeks.



Here is a hand-written note from Gonzalo which I… pic.twitter.com/jY8Mh0xQV3