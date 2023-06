Canciller lamentó que “delincuentes” pongan en peligro la Visa Waiver en Estados Unidos

Un complicado hecho expuso este lunes el canciller chileno, Alberto van Klaveren, quien se refirió a la situación del país en el Programa de Exención de Visas de Estados Unidos, más conocido como Visa Waiver.

“Es extremadamente lamentable que un grupo de chilenos delincuentes pongan en peligro un programa tan atractivo como el Visa Waiver”, señaló el secretario de Estado a Radio Infinita.

“Es algo que lamentamos mucho y esperamos que a través de esta cooperación intensificada que estamos materializando podamos evitar algún riesgo para este programa”, complementó.

Actualmente, Chile es el único país de Latinoamérica que forma parte del programa, el cual permite ingresar a Estados Unidos por concepto de turismo, negocios o tránsito, y de esta forma permanecer un máximo de 90 días sin portar una visa pero con una autorización de viaje electrónica.

Lamentablemente, esto podría cambiar debido a que nuestro país es el que acumuló el mayor número de deportados en el año 2022, según el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos.

En concreto, fueron 553 chilenos en total los que fueron expulsados desde el país norteamericano, lo que representa un aumento del 119,4% con respecto a 2021.

Además, existe un reportaje de Fox News, donde se revela que delincuentes chilenos aterrorizan EEUU.

Imágenes del reportaje de Fox News.

“Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que el secretario Mayorkas elimine a Chile del programa de visa electrónica. Esto no significa que los chilenos no puedan venir a EEUU, sino que ya no puedan hacerlo con sólo llenar un formulario en internet y pagar 21 dólares, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, alegó en esa oportunidad el fiscal del condado de Orange, en California, Todd Spitzer.