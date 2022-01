Canal 13 tomó una sorpresiva decisión con el futuro laboral de Raquel Argandoña

El contrato de la animadora y la señal privada finalizó pocas semanas después de que saliera de pantalla el matinal Bienvenidos.

Tras unos largos e insufribles cuatro años, la ex panelista del extinto matinal "Bienvenidos", Raquel Argandoña, no seguirá vinculada a Canal 13 luego de que no se renovara su contrato por no tener futuros proyectos.

Según indagaciones, el pasado 31 de diciembre finalizó la relación laboral entre ambas partes y que la decisión se tomó “en el mejor de los términos”.

El contrato de la "Quintrala" y la señal privada finalizó pocas semanas después de que saliera de pantalla el matinal Bienvenidos a mediados de noviembre, donde ella era panelista.

Desde 2017, la comunicadora también fue parte de proyectos como La Movida, Échale La Culpa A Viña y Bailando Por Un Sueño donde fue jurado, pero por la pandemia el proyecto tuvo que ser cancelado.

Otro programa donde sería la animadora sería en Atrevidas, donde compartiría con Tonka Tomicic y Francisca García-Huidobro, pero tras el estallido social el programa no salió al aire.

En la despedida de Bienvenidos, la ex rostro aseguró que Canal 13 les “vendió la pomada” puesto que estaba todo listo pero “nadie sabía de qué se iba a tratar el programa ni nadie preguntó”.

La última aparición en televisión de la ex animadora de Viña ocurrió hace unas semanas cuando fue eliminada de ¿Quién Es La Máscara? donde se escondió bajo el traje de XX. Además, durante una emisión ofició como investigadora en reemplazo de Macarena Pizarro.