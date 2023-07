Canadiense se hizo viral por reaccionar a un exquisito alimento chileno

Una usuaria canadiense de TikTok “que vive en el campo chileno”, se hizo viral por un video mientras probaba un exquisito alimento chileno.

La popular joven se llama @heypompiiiiiii en redes sociales y cuenta con cerca de 2.500 seguidores en la plataforma. La norteamericana compartió un registro desde Salamanca, en la Región de Coquimbo.

“Un momento muy chileno aquí con papito. Tengo brasero con mate y quesito de cordillera... pan batido”, comentó la tiktoker, que se encontraba al interior de una casa.

“Este es un momento muy chileno, así que decidí acompañarlo con mate”, añadió.

Después, decidió mostrar cómo se calienta el queso de cabra en el brasero: “Entonces esto es lo que hacen con el queso. Así que es queso de cabra de las montañas de Andes. Lo pones ahí, entonces tienes que tener tu pan listo”.

Tras probar el pancito, la canadiense terminó por confesar: “Nada como esto en un día lluvioso. Y con mi mate”.

El registro acumula casi 20 mil reproducciones y decena de comentarios de algunos chilenos que el video de la tiktoker les trajo muchos recuerdos.

"Me recordó a mi papi al lado del brasero tomando once", "Mis abuelos, desayuno mate leche, brasero y queso de cabra con miel en pan amasado. Hermoso", "Se me hizo agua la boca ese queso fundido a las brazas y sobre pan de marraqueta!!!", fueron algunas de las reacciones de los usuarios de la popular plataforma de vídeos.

Revisa el video de la canadiense: