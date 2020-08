Camioneros lanzaron duras palabras contra las medidas de seguridad del Gobierno

Desde la Federación de Camioneros tildaron de "vergüenza" las respuestas del Gobierno y anunciaron un paro total en sus funciones.

El presidente de la Federación de Camioneros del Sur, José Villagrán, reveló que a contar del día jueves realizarán manifestaciones para exigir que el Gobierno haga “respetar” el Estado de Derecho.

“A contar del día jueves, los camioneros nos vamos a estacionar en las bermas y no vamos a trasladas los productos, porque este Gobierno lamentablemente no ha hecho nada para restablecer el estado de derecho que no existe en el sur de Chile y parte del país”, indicó Villagrán.



“Ni un camión va a trabajar desde Arica a Punta Arenas a partir del jueves”, agregó el dirigente, sosteniendo que todos los gremios están unidos para la movilización.

El dirigente llamó al Gobierno a declarar “Estado de Sitio” en la región de La Araucanía, debido a los diferentes hechos de violencia que se han registrado en la zona.

“Aquí se tiene que decretar el estado de sitio para encontrar los culpables. Si se decreta estado de sitio se van a ir los venezolanos, los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, los colombianos que están haciendo terrorismo en la región, van a salir arrancando”, sostuvo.

“Hay una impunidad total, nos roban la mercaderías, nos roban los camiones, a los agricultores roban el ganado, sus tractores, les queman sus casas, queman iglesias, queman municipalidades. Entonces le dijimos al Gobierno basta”, cerró.