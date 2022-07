Camilo Escalona lanzó una peligrosa advertencia en caso que gane el "Rechazo" para el Plebiscito

"La derecha más dura no querrá cambiar nada", fue parte de lo que dijo el histórico ex parlamentario y dirigente del Partido Socialista.

Camilo Escalona.

El histórico secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, se refirió al futuro del proceso constitucional, afirmando que "la única posibilidad de reformar a posteriori es aprobando" el borrador de la nueva Constitución, porque a su juicio, "los sectores más duros de la derecha, en el caso nefasto que llegara a ganar el Rechazo, van a decir de que esta es una victoria política que ratifica la institucionalidad y no va a querer modificarle absolutamente nada".

El ex líder socialista recordó que "nosotros pasamos por esta experiencia el año 89 y lamento la frágil memoria que hay en Chile, porque a un político muy experimentado, como Patricio Aylwin, la derecha le hizo exactamente la misma promesa, que íbamos a reformar la Constitución del 80, hubo un compromiso público, que entonces tomó el líder indiscutido de la derecha, Sergio Onofre Jarpa".

"Jarpa firmó una declaración conjunta con Aylwin -continuó-, un documento en el que se señaló que las reformas que se plebiscitaron en el año 89 no eran suficientes para un régimen plenamente democrático y, en consecuencia, del año 90 una vez instalado el Congreso electo, en diciembre del 89, se abría un periodo de reformas para concluir con los senadores designados, los senadores vitalicios, el carácter supraconstitucional del Consejo de Seguridad Nacional, la inamovilidad de los comandantes en jefe de la Fuerzas Armadas. Una promesa que nunca se cumplió".

Ante esto, el ex parlamentario señaló que "la única posibilidad de reformar a posteriori es aprobando, esa es mi conclusión", ya que a su juicio "yo estoy seguro de lo que va a pasar: los sectores más duros de la derecha, en el caso nefasto que llegara a ganar el Rechazo, en ese mismo momento nos van a decir de que esta es una victoria política que ratifica la institucionalidad y no va a querer modificarle absolutamente nada, eso ya ocurrió, no se debe cometer el mismo error".

Además, el ex parlamentario aseguró que "yo Apruebo a secas", y comentó que "todos los apruebo son positivos, incluido naturalmente el Apruebo para reformar", porque, según explicó, la Constitución no es "un cuerpo inerte imposible de ser perfeccionado o reconstituido en los aspectos en que deba reconstituirse".

Finalmente, destacó que esta propuesta "es una Constitución que une, porque reemplaza una que quebró el país profundamente, como la Constitución del 80, pero no cerrada", por lo que expresó que "debemos hacer un gran esfuerzo de racionalidad política y conceptual, con el propósito de evitar un choque confrontacional en las próximas semanas, que no ayudaría en nada y sólo a las descalificaciones que hacen aún más difícil esclarecer los puntos que haya que resolver".

Sobre el plebiscito de salida, acotó que "si yo soy demócrata y participo en un evento ciudadano, tengo que aceptar dos alternativas, que la opción mía gane o pierda, las elecciones no se organizan para que uno las gane, se organizan para que una de las alternativas en juego sea capaz de tener la mayoría, por eso que nosotros queremos desarrollar una campaña socialista, porque tenemos un interlocutor en el país, son centenares de miles de chilenos y chilenas que nos han acompañado desde el año 89, desde el No en adelante".