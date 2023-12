La ministra Camila Vallejo sorprendió a las redes sociales con un inesperado cambio de look. La secretaria de Estado decidió renovar su aspecto antes de comenzar el próximo año y se llenó de comentarios en Instagram. “¡Siempre he usado el pelo largo! Pero me atreví” escribió junto a una fotografía de su radical corte de pelo alcanzando más de 69 mil likes y 4 mil comentarios.



Sobre los motivos de este radical cambio, Vallejo señaló que quería empezar el año con un nuevo look. “Para comenzar este nuevo año con nuevos aires. ¿Les gusta? ¡Las y los leo!”, redactó. Sin embargo varios de sus seguidores apuntaron a que podía ser una broma por el Día de los Inocentes el cual se celebra este 28 de diciembre.



Camila Vallejo sorprende con radical cambio de look



Recordemos que, la ministra suele usar su cabello largo y canoso por lo que un corte sería un cambio significativo. “La que es regia, es regia”; “Le queda muy bien”; “Te ves espectacular como sea que lleves el cabello”; “La que es bonita lo es con pelo largo o pelo corto”; “Lo que quiera ministra y futura presidenta”, fueron algunos de los mensajes que recibió.



Finalmente la ministra publicó un video conversando con la ministra de Minería, Aurora Williams sobre el acuerdo público - privado alcanzado por el Gobierno para la producción de #LitioPorChile en el Salar de Atacama. En la instancia se le vió con el mismo look de siempre por lo que varios usuarios comentaron que era un engaño el cambio. “Te "veías" tan linda Ministra!!”; “Yo pensé que se había cortado el pelo ministra”; “Caí en el día de los inocentes”, le escribieron.



Recordemos que Vallejo hizo noticia esta semana porque declaró que en Chile estábamos enfrentando una crisis de seguridad. “Lo que nosotros sí tenemos que señalar respecto a eso es que estamos en una crisis de seguridad, yo no sé cuál es el límite, pero deberíamos ser capaces de poner el límite ahora, y la verdad es que en materia de homicidios, nosotros nos pusimos una tarea: que los homicidios no siguieran creciendo, porque tenemos una tasa que es preocupante”, declaró.