La ministra Camila Vallejo se refirió a la posible candidatura a alcalde de su padre Reinaldo Vallejo, representante del Partido Comunista en Algarrobo. La política habló sobre el tema en una vocería desde el Gobierno y señaló que las decisiones de los candidatos eran de los partidos políticos y no de los gobiernos por lo que se refirió directamente a su rol. “Lo único que corresponde es decir que esto es una negociación de partidos”, señaló.

Sobre esto mismo agregó sobre las aspiraciones políticas de su progenitor y todos los aspirantes que “los candidatos y candidatas, independiente de donde vengan, son definiciones de los partidos políticos, no del Gobierno. Y a nuestro Gobierno no le corresponde pronunciarse sobre algún candidato o candidata en específico”. Por otro lado, el jefe de bancada del partido aclaró la elección del candidato Vallejo.

PC habla tras candidatura de Vallejo

Luis Cuello jefe de la bancada de diputados del partido aclaró que el padre de la secretaria de Estado fue escogido como candidato porque “es un dirigente político y social de larga trayectoria en el partido, vive en Algarrobo y tiene un trabajo muy activo con nuestros militantes y otros sectores”. Así mismo agregó que lo veían como un buen postulante a salvar la comuna.

“Muy buena propuesta para tratar de levantar una comuna de Algarrobo donde la administración de la derecha ha derivado en situaciones y hechos de corrupción bastante graves, que tienen a su alcalde con prisión preventiva (...) Reinaldo puede encabezar una lucha por la probidad, contra la corrupción y la limpieza de la política en la comuna”, cerró.

"Ellos nunca intentaron influir políticamente en mí, pero me educaron en los valores de la solidaridad y de la justicia social. Me hicieron tener conciencia de que había gente en Chile que estaba sufriendo y siendo excluida de los beneficios del crecimiento, y que esa exclusión no era casual", contó la ministra para una entrevista de La Tercera en 2018 sobre la relación con sus padres.