Camila Vallejo respaldó a Michelle Bachelet tras apoyar la nueva Constitución

La vocera de Gobierno señaló que la ex Presidenta "está en su legítimo y total absoluto derecho en tomar posición y decirla".

La ministra Vocero de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos de la ex Presidenta de la República y actual Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien expresó que desea que la nueva Constitución para Chile sea aprobada. "Espero que se apruebe. Creo que debería aprobarse", dijo la ex mandataria el pasado miércoles en una entrevista para el foro "Bloomberg New Economy Gateway Latin America" en Panamá.

Ante eso, la ministra fue consultada sobre las palabras de la exmandataria en un punto de prensa en el Congreso Nacional. "Es del todo legítimo que las y los ciudadanos que además tienen una historia y relación con nuestro país vayan definiendo sus posiciones, dado que además ya hay un texto entregado, el borrador de la nueva Constitución", respondió la secretaria de Estado. "Ya hay un lineamiento más claro de los contenidos respecto a los derechos, etcétera. Entonces, como cualquier persona tiene total legitimidad y derecho a poder tomar posición", continuó.

"La ex presidenta Bachelet, como cualquier ciudadana, tiene derecho a tomar posición y postura frente a un proceso tan histórico e importante como el que estamos viviendo hoy en nuestro país. Está en su legítimo y total absoluto derecho en tomar posición y decirla", relató, agregando que "si ella hace pública su posición, entonces es porque hay que confiar en que tomó una posición con las herramientas y los elementos que consideraba necesario e importantes para tomar su definición".

Finalmente, la ministra indicó que "ahora, como Gobierno, lo que nos corresponde es dar las condiciones a las y los ciudadanos de poder contar con la información para que puedan emitir su voto con todas las herramientas sobre la mesa: con el texto de nueva Constitución, con los transitorios que están en proceso de discusión y que en ese sentido el proceso pueda ser exitoso, transparente", cerró.