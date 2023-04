Camila Vallejo nuevamente analizó la idea de una candidatura presidencial

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió durante las últimas horas a la idea de una eventual carrera presidencial para el año 2025, donde la posicionan como la carta fuerte del bloque de Gobierno para seguir en La Moneda.

La autoridad fue enfática en su respuesta: “Nunca se me ha pasado por la cabeza la idea de tener la banda presidencial”. “No me gusta para nada hablar de estas cosas teniendo el rol que estoy teniendo en el Gobierno. Por respeto al Gobierno y al Presidente hoy día. Además, mi tarea, y lo que me corresponde, es que soy ministra de Estado, y cuento con la confianza y el apoyo del Presidente para cumplir mi rol“, complementó.

Además, hizo una evaluación respecto al primer año del Gobierno, destacando que han tenido que sobrellevar varias dificultades. “Define el carácter de este Gobierno, que se enfrenta a la dificultades, toma decisiones y puede hacer posible cosas que algunos han dicho que es imposible, como las 40 horas, el salario mínimo y el Copago cero”, afirmó.

Justamente el proyecto de 40 horas cree que es su gran orgullo como proyecto ejecutado del Gobierno.

“Surge muy de la realidad chilena y de los testimonios. Me acuerdo que en La Pintana fui preguntando casa por casa, cada vez que iba al distrito, cuál era la realidad de las jornadas laborales de esos vecinos y vecinas, a qué hora salían, y a qué hora llegaban a la casa. Eso como que me conmovió mucho”, recordó. “Que se haya logrado fue una tremenda satisfacción, no sólo por el orgullo que genera, sino por lo que irradia en el resto”, cerró.